Morning Routine: रोज सुबह उठकर पिएं ये 4 ड्रिंक्स, चेहरे के दाग-धब्बे होंगे दूर, नेचुरली ग्लो करेगा चेहरा

4 Drinks for Glowing Skin: आजकल ज्यादातर लोग अपनी त्वचा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं. बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान समेत अन्य कारणों की वजह से स्किन का नेचुरल ग्लो धीरे‑धीरे कम होने लगता है. इसका असर चेहरे पर साफ दिखने लगता है, जैसे दाग‑धब्बे, पिंपल्स, डलनेस और रूखापन. इसी वजह से लोग महंगे स्किन‑केयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन कई बार इनसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. ऐसे में अगर सुबह के रुटीन में कुछ नेचुरल चीजों को शामिल कर लिया जाए, तो स्किन की सेहत में काफी सुधार आ सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको 4 ऐसी नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन करने से चेहरे के दाग‑धब्बे कम हो सकते हैं और स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है. आइए जानते हैं...

1. एलोवेरा जूस

फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए आप रोज सुबह एलोवेरा जूस का सेवन कर सकते हैं. इससे स्किन अच्छी तरह हाइड्रेट होती है और ठंडक महसूस होती है. साथ ही यह सूजन को कम करने में मदद करता है और त्वचा का लचीलापन बढ़ाता है. इसके अलावा एलोवेरा जूस बॉडी में कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे त्वचा मुलायम-शाइनी बनी रहती है.

ब्राइट और ग्लोइंग स्किन के लिए आप आंवले का जूस भी रोज सुबह भी सकते हैं. यह विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसके सेवन से शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं और त्वचा साफ हो जाती है.

स्किन को निखारने के लिए रोज सुबह ग्रीन टी का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और स्किन डैमेज होने से बच जाती है. इसके सेवन से फाइन लाइन्स, रिंकल्स नेचुरली कम होने लगते और चेहरा चमक उठता है.

गाजर और चुकंदर में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करते हैं. साथ ही इसके नियमित सेवन से स्किन हेल्दी होती है और पिंपल-मुंहासों जैसी समस्या से भी छुटकारा मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.