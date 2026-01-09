विज्ञापन

धुरंधर के रहमान डकैत का असली घर दिखता है कुछ ऐसा! भारत के इस शहर में सबसे ज्यादा शूट हुई रणवीर सिंह की फिल्म

धुरंधर जब से रिलीज हुई तब से फैंस ये जानने को बेताब हैं कि आखिर इसकी शूटिंग कहां हुई है. चलिए हम आपको बताते हैं ज्यादातर कहां शूट हुई धुरंधर.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर के रहमान डकैत का असली घर दिखता है कुछ ऐसा! भारत के इस शहर में सबसे ज्यादा शूट हुई रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर के रहमान डकैत का घर
नई दिल्ली:

आदित्य धर की स्पाई-एक्शन ड्रामा फिल्म ‘धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. रिलीज के एक महीने बाद भी लोगों के सिर से ‘धुरंधर' का हैंगओवर नहीं उतरा है. एक बार तो छोड़िए लोग 2-2 बार 'धुरंधर' देखने थिएटर में जा रहे हैं. यही वजह है कि कमाई के मामले में भी ‘धुरंधर' भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई है. फिल्म की स्टार कास्ट जितनी चर्चा में है उतनी ही चर्चा में हैं फिल्म की लोकेशन्स. आदित्य ने केवल स्टार कास्ट पर नहीं बल्कि, हर एक लोकेशन पर भी बहुत ध्यान दिया है. यही वजह है कि मूवी रिलीज होने के बाद रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का घर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस ने आखिरकार उस घर की लोकेशन भी ढूंढ निकाली है, जहां रहमान डकैत अपनी पत्नी के साथ रहता है.  

भारत के इस शहर में है रहमान डकैत का घर

फिल्म की कहानी भले ही पाकिस्तान की दिखाई गई हो, लेकिन इसकी ज़्यादातर शूटिंग पंजाब और चंडीगढ़ में हुई है. खास बात यह है कि रहमान डकैत का हवेली जैसा घर अमृतसर की ऐतिहासिक लाल कोठी है, जहां क्रू ने दो दिन शूटिंग की थी. इसके अलावा फिल्म के कुछ खास सीन अमृतसर के बस स्टैंड, लुधियाना के खेड़ा गांव और सुखना झील में शूट किए गए थे. लेकिन इन लोकेशन को ऐसे इस्तेमाल किया गया कि देखने वाले भी कन्फ्यूज हो गए कि क्या आदित्य ने पाकिस्तान में जाकर शूटिंग करने की परमिशन ली थी?

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में कुछ लोग लाल कोठी की तहकीकात करते नजर आ रहे हैं. वहीं एक शख्स है जिसके हाथ में ‘धुरंधर' में हवेली से जुड़े कुछ सीन्स की फोटोज हैं जिन्हें वो कोठी के हर उस एरिया से मैच कर के देख रहा है जिसे फिल्म में दिखाया गया है. चाहें वो रहमान डकैत का अपने दरवाजे पर बैठना हो, चाहें बालकनी से उनका लोगों को हाथ दिखाना.

आपको बता दें धुरंधर में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सौम्या टंडन, सारा अर्जुन, आर माधवन, गौरव गेरा और राकेश बेदी भी लीड रोल में हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Rehman Dakait House
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com