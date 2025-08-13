विज्ञापन
Myntra की Right To Fashion Sale से अभी खरीदें ये Stylish Co-ord Sets, कीमत 1000 रुपये से भी कम

Myntra की Right To Fashion Sale में आपको मिलेंगे ट्रेंडी और कम्फर्टेबल Co-ord Sets, वो भी 1000 रुपये से कम में. ये सेट्स हर मौके के लिए फिट हैं, चाहे हो कैज़ुअल डे आउट या कोई खास इवेंट. अब फैशन पर समझौता नहीं, क्योंकि स्टाइल और बचत दोनों साथ मिल रहे हैं.

1000 रुपये से भी कम में खरीदें ये स्टाइलिश और ट्रेंडी Co-ord Sets; Photo Credit: Myntra

Myntra Right To Fashion Sale: फैशन की दुनिया में ट्रेंड्स तेजी से बदलते हैं, लेकिन कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जो हर सीज़न में छा जाते हैं. Co-ord Sets उन्हीं में से एक हैं, ये स्मार्ट, सिंपल और बेहद स्टाइलिश हैं. ये आउटफिट्स न सिर्फ पहनने में आरामदायक होते हैं, बल्कि आपको एक पॉलिश्ड और ट्रेंडी लुक भी देते हैं. खास बात ये है कि अब Myntra की Right To Fashion Sale में ये Co-ord sets बेहद अफोर्डेबल दामों पर उपलब्ध हैं. 

इस सेल में आपको कई ब्रांड्स के Co-ord sets देखने को मिलेंगे, जिनकी कीमत 1000 रुपये से भी कम है. यह ऑफर खासतौर पर उन फैशन लवर्स के लिए है जो बजट में रहकर भी स्टाइल को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते. चाहे आप कॉलेज जाने वाली हों, वर्क फ्रॉम होम कर रही हों या फिर किसी कैज़ुअल आउटिंग की तैयारी में हों, Co-ord sets हर मौके के लिए परफेक्ट हैं.

1000 रुपये से भी कम में खरीदें ये स्टाइलिश और ट्रेंडी Co-ord Sets

1. Campus Sutra

Campus Sutra का ये व्हाइट सेल्फ डिज़ाइन स्क्वायर नेक को-ऑर्ड्स एक परफेक्ट चॉइस है जब आप क्लासी और ट्रेंडी लुक चाहती हैं. इसका स्क्वायर नेक डिज़ाइन आपको एक एलिगेंट टच देता है, जबकि व्हाइट कलर हर स्किन टोन पर खूबसूरती से खिलता है.


2. STYLECAST X KASSUALLY

STYLECAST X KASSUALLY की ये प्लीटेड रफ़ल्ड टॉप विद ट्राउज़र्स को-ऑर्ड्स डेट नैट या आउटिंग के लिए एक शानदार ऑप्शन है. इसका रफ़ल्ड डिज़ाइन आपके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाएगा, जबकि ट्राउज़र्स एक स्मार्ट और पॉलिश्ड फिनिश देंगे. 


3. DressBerry

DressBerry की ये वीमेन फ्लोरल प्रिंटेड स्मोक्ड टॉप विद ट्राउजर को-ऑर्ड सेट आपको खूबसूरत और फ्रेश लुक देता है जो हर मौसम में जंचता है. इसका स्मोक्ड टॉप बॉडी को फ्लैटर करता है, वहीं फ्लोरल प्रिंट इसे एक फेमिनिन और स्टाइलिश टच देता है. 

4. Campus Sutra

हाल्टर नेक क्रॉप टॉप और स्कर्ट का यह सेट आपको देता है एक बोल्ड और ट्रेंडी लुक जो हर आउटिंग को खास बना सकता है. इसका हाल्टर नेक डिज़ाइन आपके लुक में ग्लैमर जोड़ता है, जबकि स्कर्ट इसे एक फेमिनिन और फ्लोई टच देती है. 

5. Rigo

पीच कलर का रफ़ल्स शिमरिन प्योर कॉटन को-ऑर्ड सेट एक सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देता है जो हर मौके पर खूबसूरती से खिलता है. प्योर कॉटन फैब्रिक इसे पहनने में बेहद आरामदायक बनाता है. 

Myntra की Right To Fashion Sale सिर्फ डिस्काउंट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मौका है खुद को नए अंदाज़ में पेश करने का. इस सेल में आपको ट्रेंडी प्रिंट्स, सॉफ्ट फैब्रिक्स और मॉडर्न कट्स के साथ ऐसे Co-ord sets मिलेंगे जो आपके स्टाइल स्टेटमेंट को एक नया आयाम देंगे. Myntra की इस सेल में आपको न सिर्फ वैरायटी मिलेगी, बल्कि कीमत भी इतनी अट्रैक्टिव होगी कि आप एक से ज्यादा सेट खरीदने का मन बना लेंगी.
 

