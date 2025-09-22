विज्ञापन
Navratri 2025: अपने लुक से कर दें सभी को इंप्रेस, गरबा नाइट से लेकर कीर्तन तक, हर जगह शानदार रहेंगी ये ज्‍वेलरी

Navratri पर न केवल आपका आउटफिट बल्कि आपकी ज्‍वेलरी भी बहुत कुछ बयां करती है. घर में पूजा से लेकर गरबा पार्टी तक हर जगर आपके लुक को स्‍टाइलिश ज्‍वेलरी कॉम्पिलेमंट करती है.

गरबा डांस के लिए शानदार है ये ज्‍वेलरी. फोटो: Unsplash

नवरात्रि के नौ दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है. इन 9 दिनों में 9 अलग-अलग रंगों के आउटफिट पहने जाते हैं, हर दिन का अपना अलग रंग होता है. किसी दिन ऑरेंज, तो किसी दिन येलो कलर के एथनिक आउटफिट पहनने का चलन होता है, लेकिन आपका लुक सबसे अलग और स्‍टाइलिश तभी हो सकता है जब आप अपने आउटफिट के साथ सही, कम्‍फर्टेबल और मैचिंग ज्‍वेलरी ट्राई करें.

अगर आप इस नवरात्रि पर अपने लुक से सभी को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो Myntra आपके लिए स्‍टाइलिश और अट्रेक्टिव ज्‍वेलरी लेकर आ चुका है. टॉप ब्रांड और बजट फ्रेंडली ये ज्‍वेलरी आपके लुक में चार-चांद लगा देगी.

Navratri Jewelleryखासियतरेटिंगरेट
ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरीपोस्‍ट और बैग क्‍लोजर4.3₹462
मीनाकारी ज्वेलरीफ्लोरल डिजाइन4.2₹1007
मिरर वर्क ज्वेलरीगोल्‍ड प्‍लेटेड4.7₹479
बोहो बीड्स ज्वेलरीमैटल से बनी-₹739
टेम्पल ज्वेलरीगिफ्टिंग के लिए बेस्‍ट4.1₹948

ये हैं Navratri स्‍पेशल ज्‍वेलरी | Navratri Special Jewellery

ऑक्सिडाइज्ड (Oxidised) सिल्वर ज्वेलरी

नवरात्रि पर आपके लुक में चार-चांद लगाने के लिए ये ऑक्सिडाइज्‍ड एयररिंग काफी स्‍टाइलिश कहे जा सकते हैं. आपके सिंपल आउटफिट में ये एलिगेंस ला देंगे. गरबा और डांडिया नाइट के लिए ये झुमके काफी अट्रेक्टिव कहे जा सकते हैं.

खासियतें:

  • वेस्‍टर्न और एथनिक दोनों पर सूट करता है
  • ड्यूरेबल अलॉय मटेरियल से बना
  • डोप शेप एलिगेंस देती है
  • पोस्‍ट और बैग क्‍लोजर के साथ आता है

कुंदन और मीनाकारी ज्वेलरी

अपने बारीक काम और कलर्ड एनेमल वर्क के लिए के लिए कुंदन और मीनाकारी ज्वेलरी काफी पसंद की जाती है. मजेदार बात यह है कि इसे हर तरह के आउटफिट पर आराम से कैरी किया जा सकता है.

खासियतें:

  • ब्रास से बनी
  • पीतल मटेरियल
  • गोल्‍ड प्लेटेड
  • फ्लोरल डिजाइन

मिरर वर्क ज्वेलरी

नवरात्रि रंगों का त्‍योहार है. ऐसे में एथनिक आउटफिट के साथ मिरर वर्क ज्वेलरी काफी सुंदर लगती है. इसमें छोटे-छोटे शीशे लगे होते हैं जो लाइट पड़ने पर शाइन करने लगते हैं.

खासियतें:

  • ड्यूरेबल अलॉय से बने
  • गोल्‍ड प्‍लेटेड
  • आर्टिफिशियल मोती ग्रेस देते हैं
  • फ्लोरल शेप वर्सेटाइल लगती है

बोहो बीड्स और टैसल्स (Boho Beads and Tassels):

अगर आप इस नवरात्रि डिफरेंट और बोहेमियन लुक कैरी करना चाह रही हैं तो ये कलरफुल एयररिंग आपको जरूर ऑर्डर करने चाहिए. ये काफी लाइट होते हैं और डांडिया नाइट पर आपको बिना किसी परेशानी के डांस करने में मदद करते हैं.

खासियतें:

  • मैटल से बने
  • आर्टिफिशियल बीड्स खूबसूरती देते हैं
  • सेक्विन वर्क और पुश बैक क्लोजर के साथ आते हैं
  • हर आउटफिट पर सूट करते हैं

टेम्पल ज्वेलरी (Temple Jewellery)

भले ही ये ज्वेलरी दक्षिण भारत से प्रेरित हो, लेकिन एथनिक लुक के लिए ये शानदार कही जा सकती है. इसे सूट और साड़ी दोों पर आराम से कैरी किया जा सकता है.

खासियतें:

  • गिफ्टिंग के लिए शानदार
  • गोल्‍ड प्‍लेटिड
  • ड्रॉस्ट्रिंग क्लोज़र से सुरक्षित है
  • चोकर नेकलेस हर आउटफिट को स्‍टाइल देता है

FAQ

सवाल 1: नवरात्रि पूजा और गरबा नाइट की ज्वेलरी में क्या अंतर रखना चाहिए?

जवाब: पूजा या हवन के लिए सोबर और एलिगेंट लुक अपनाएं. चेन, झुमके या स्टड्स आपके लुक को निखार सकते हैं. वहीं गरबा या डांडिया नाइट के लिए आप बोल्ड और वाइब्रेंट लुक अपना सकते हैं.

सवाल 2: गरबा और डांडिया के लिए ज्वेलरी चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें?

जवाब: गरबा आर डांडिया में चूंकि आपको डांस करना होता है, तो ऐसी ज्‍वेलरी सेलेक्‍ट करें जो आरामदायक हो, कपड़ों में उलझे नहीं और हैवी न हो.

सवाल 3: ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को काला होने से कैसे बचाया जा सकता है?

जवाब: ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी को हमेशा सॉफ्ट कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए. इसे परफ्यूम, स्प्रे और पानी से भी बचाकर रखें.

नवरात्रि पर ज्‍वलेरी कलेक्‍शन ऐसा होना चाहिए, जो न केवल नवरात्रि बल्कि अन्‍य फेस्टिवल को भी कवर कर सके. लेकिन इस बीच अपने बजट को भी इग्‍नोर नहीं करना चाहिए. किफायती और आपके इवेंट को कवर करने के लिए हर तरह की ज्‍वेलरी ट्राई करें, लेकिन अपनी जेब पर असर न आने दें. अब देर न करें Myntra की ये स्‍टाइलिश ज्‍वेलरी आज ही अपना बना लें.

