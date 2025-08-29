विज्ञापन
Berrylush, Mochi की स्‍टाइलिश कलेक्‍शन खरीदने का सपना अब होगा पूरा, 55% डिस्‍काउंट में आ चुके हैं एलिगेंट हैंडबैग

अगर आप पार्टी के लिए अलग और ऑफिस व डेली यूज के लिए हैंडबैग तलाश रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है. Myntra BFF Emerging Deals अपने साथ कई दमदार ऑफर लेकर आई है.

Mochi Berrylush handbag हो गए हैं बेहद सस्‍ते. फोटो: Freepik

अपने दमदार और अट्रेक्टिव फुटवियर कलेक्शन के लिए पसंद किए जाने वाला टॉप ब्रांड Mochi,Berrylush अब आपके लिए हैंडबैग्स की बेहतरीन रेंज लेकर आया है. स्लिंग बैग, सेचल से लेकर क्‍लच तक, यहां आपके लिए खूबसूरत हैंडबैग ऑफर किए जा रहे हैं. तो अभी तक आप मोटी कीमत के चलते इस ब्रांड से भाग रहे थे, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है. मजेदार बात यह है कि अब आपको ये हैंडबैग 55% तक के हैवी डिस्‍काउंट में मिल रहे हैं.

Myntra BFF Emerging Deals के तहत अब आपको पार्टी से लेकर ऑफिस की शान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. आइए इस डील के टॉप हैंडबैग के बारे में आपको बताते हैं.

Myntra BFF Emerging Deals के टॉप हैंडबैग

1. Mochi, Textured Box Clutch

पिंक और गोल्‍डन कलर का ये टेक्सचर्ड बॉक्स क्लच शोल्डर स्ट्रैप के साथ आता है. इसमें आपको 1 मेन कम्पार्टमेंट मिलेगा. इसपर आपको 1 महीने की वारंटी भी दी जा रही है.


2. Mochi, Women Gold-Toned Embellished Box Clutch

अगर आप पार्टी के लिए बजट फ्रेंडली क्‍लच तलाश रहे हैं, तो ये गोल्‍ड टोन्‍ड क्‍लच आपके लिए ही बना है. 

3. Berrylush, Women Padded Upto 16 Inch PU Laptop Bag
इस बैग में आपको लैपटॉप व बाकी सामान के लिए अलग-अलग कम्पार्टमेंट मिल जाएंगे. इसे शोल्डर बैग, हैंड बैग जैसे कई स्टाइल में आसानी से कैरी किया जा सकता है.

4. Berrylush, Women PU Laptop Bag

अगर आप वर्किंग हैं और अपने स्‍टाइल को मैंटेन करने के लिए ऐसा बैग तलाश रही हैं, जो आपका लैपटॉप भी अपने अंदर समेट ले, तो ये आपके लिए शानदार बैग हो सकता है.

5. Mochi, Printed Box Clutch

ये ग्रे और ब्राउन कलर का प्रिंटेड बॉक्स क्लच रिस्‍ट लूप के साथ आता है. इसमें आपको बटन क्लोज़र के साथ 1 मेन कम्पार्टमेंट मिलेगा.

आज के दौर में हैंडबैग न केवल आपको अट्रेक्टिव ओर स्‍टाइलिश दिखने का साधन हैं, बल्कि ये आपकी जरूरत का सामान अपने अंदर समेटकर आपको ऑर्गेनाइज रहने में मदद करते हैं. यही कारण है कि महिलाओं में बैग खरीदने को लेकर जमकर क्रेज देखने को मिलता है. अब आप भी देर न करें, मौका हाथ से जाने न दें, आज ही Myntra पर जाएं और शॉपिंग शुरू करें.

