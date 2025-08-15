Janmashtami 2025: Kanha Ji के लिए अभी ऑर्डर करें ये खूबसूरत और डिजाइनर झूले, प्राइस देख रहे जाएंगे हैरान

जन्माष्टमी (Janmashtami 2025) का त्योहार काफी करीब है, जन्माष्टमी का पर्व आते ही हर जगह रौनक बढ़ जाती है. भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए लोग घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की तैयारी करते हैं. जन्माष्टमी में सबसे ज्यादा आकर्षण झूले की खरीदारी में होता है. झूला भगवान श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय है, ऐसे में सभी लोग अपने घरों में जन्माष्टमी के अवसर पर झूला खरीदते हैं. जिनमें नन्हे कान्हा जी की मूर्ति को बैठाकर झुलाया जाता है.
जन्माष्टमी के अवसर पर Flipkart अपने Freedom Sale में लेकर आया है ढे़र सारे झूले. यहां आपको लकड़ी, बांस, लोहे और फाइबर से बने झूलों की भरमार मिल जाएगी. इतना ही नहीं, यहां आपको एक से बढ़ कर एक सुन्दर डिज़ाइन वाले झूले मिल जाएंगे वो भी काफी कम दाम में. तो अगर आप भी अपने घर या मंदिर के लिए किसी झूले की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है.
जन्माष्टमी पर मंगवाएं ये खूबसूरत झूले, और त्योहार को बनाए और भी ख़ास
1. Chhariya Crafts Metal Krishna, Laddu Gopal , For Home And Office Jhula
जन्माष्टमी के अवसर पर Chhariya Crafts का यह झूला अपने घर मंगवा कर त्योहार को और भी ज्यादा स्पेशल बनाए. यह आपको बेहद खूबसूरत गोल्डन कलर में मिल जाएगा. आपके पूजा के डेकोरेशन के लिए यह काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
2. Zuper Gopal Ji, Thakur Ji, Krishna Ji, Kanha Ji, Kanhaiya Ji, Bhagwan ji Jhula
ऐसा माना जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण को झूला बहुत पसंद है, ऐसे में जब भी जन्माष्टमी का त्योहार आता है, हर जगह झूले की मांग बढ़ जाती है. यह झूला काफी डिफरेंट और शानदार है. यह लकड़ी से बना हुआ है. आप आसानी से इसे अपने घर या मंदिर में लगा सकते हैं.
3. palash finmart LADDU GOPAL JI & THAKUR JI Jhula
palash finmart का यह झूला आपको मोर डिज़ाइन के साथ मिल जाएगा. मल्टीकलर में होने से इस झूले की खूबसूरती और बढ़ जाती है. इस झूले पर MEENAKARI डिज़ाइन की गई है जो इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है.
4. ind handicrafts Laddu Gopal Singhasan Jhula
इस झूले की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि यह झूला हेंडीक्राफ्ट है. अगर आप अपने घर के मंदिर में यह झूला लगते हैं तो यह आपके मंदिर की खूबसूरती में चार-चांद लगा देगा. आप इसे हमेशा अपने घर में सजा कर रख सकते हैं.
5. Yash Enterprises Ladoo Gopal Jhula
इतने कम दाम में इतना खूबसूरत झूला शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा. यह झूला काफी नए अंदाज़ में बना हुआ. यह झूला प्योर कॉटन से बना है, इसे आप बेहद कम दाम में खरीद सकते हैं.
जन्माष्टमी पर झूला केवल सजावट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप का प्रतीक है. श्रद्धालु इसे रंग-बिरंगी लाइट, फूल और रेशमी कपड़ों से सजाते हैं. और रात के 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद उन्हें पलने में झुलाते हैं. श्रद्धालु भगवान को खुश करने के लिए सुन्दर और थोड़ा डिफरेंट झूला लेने की सोचते हैं. ऐसे में Flipkart लेकर आया है अपने कस्टमर के लिए अलग-अलग वैरायटी के झूले, वो भी इतने सस्ते दाम में कि आप देखकर हैरान रहे जाएंगे.