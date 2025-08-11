जन्माष्टमी 2025 का त्योहार आने वाला है और बच्चों के लिए कान्हा और राधा की ड्रेसेज खरीदने की मार्केट में होड़ लगी हुई है, ऐसे में अगर आप भी बजट में इन ड्रेसेज से अपने नन्‍हे-मुन्‍नों को तैयार करना चाहते हैं, तो ये सुनहरा मौका है. Amazon बच्‍चों के लिए बेहद खूबसूरत जन्‍माष्‍टमी ड्रेसेज लेकर आया है.



इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025, शनिवार को मनाई जाएगी. इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. कान्‍हा की ड्रेसेज के साथ-साथ हमने अपने छोटे बच्‍चों के लिए भी खूबसूरत ड्रेसेज तलाशनी शुरू कर दी हैं. अगर आप भी बजट में टॉप ब्रांड की Janmashtami Special ड्रेसेज लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए शानदार अवसर कहा जा सकता है. Amazon बच्‍चों की जन्‍माष्‍टमी स्‍पेशल ड्रेसेज मात्र 700 रुपए के अंदर खरीदने का मौका दे रहा है.

ये हैं Janmashtami Special dresses

1. Kaku Fancy Dresses Shri Krishna Dress for Baby Boy & Girl, Janmashtami, Kanha Dress with Accessories

प्रीमियम कॉटन से बनी ये ड्रेस आपके बच्‍चे को न तो चुभेगी और न ही फिटिंग को लेकर परेशान करेगी. ये काफी सॉफ्ट, हवादार और आरामदायक ड्रेस कही जा सकती है. इसमें आपकेा 1 टॉप, 1 धोती, 1 माला, 1 पटका, 1 मुकुट, 1 बासुरी, 1 जोड़ी झुमके और 1 बाजूबंद मिलने वाला है.

2. Raj Fancy Dresses Shri Krishna Dress for Baby Boy & Girl, Janmashtmi Dress with Diaper-friendly Dhoti & Dupatta, Mor Pankh Mukut

बच्चों के लिए खूबसूरती से तैयार की गई कृष्ण जी की ये ड्रेस आपके नन्हे-मुन्नों को कान्‍हा का अवतार बना देंगी. इसमें आपको 1 धोती और दुपट्टा सेट, 1 मोर पंख मुकुट, 2 माला, 2 बाजूबंद और 1 बांसुरी मिलने वाला है.

3. PK HUB Traditional Krishna Dress for Kids

लाइट और ब्रीदेबल मटीरियल से बनी ये ड्रेस लंबे समय तक पहनने के दौरान शिशुओं और बच्चों के लिए आराम सुनिश्चित करती है. इसे आप जन्माष्टमी समारोह, स्कूल फैंसी ड्रेस, स्टेज परफॉर्मेंस या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आराम से यूज कर सकते हैं.

4. Kaku Fancy Dresses Krishna in Cotton Fabric for Krishnaleela

इस खूबसूरत पोशाक और एक्सेसरीज के साथ अपने बच्चे को कृष्ण का रूप दें. इसे आप स्‍कूल के कार्यक्रम से लेकर जन्‍माष्‍टमी प्रोग्राम तक में आराम से यूज कर सकते हैं.

5. Storio Little Radha Dress Set with Lehenga

अब कृष्‍ण जी के साथ राधा न हो ऐसा हो नहीं सकता. ऐसे में राधा रानी की ये ड्रेस आपको जरूर ऑर्डर करनी चाहिए. लाइट, हवादार और सॉफ्ट मटेरियल से बनी ये ड्रेस आपकी राधा रानी को जरूर पसंद आने वाली है.

जन्माष्टमी वह त्योहार है, जब हर कोई भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखना और जानना चाहता है। ऐसे में राधा-कृष्ण की पोशाक में सजे आपके प्यारे बच्चे जब उनकी प्यारी-प्यारी हरकतों को दोहराते हैं, तो सबका मन मोह लेते हैं. अब देर न करें, स्‍टॉक खत्‍म होने से पहले Amazon पर जाएं और शॉपिंग शुरू करें.