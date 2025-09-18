शानदार डिस्काउंट में खरीदें Tommy Hilifiger और Ducati की Watches, लुक में ऐड करें लक्ज़री टच

Tommy Hilfiger एक मशहूर अमेरिकन फैशन ब्रांड है जबकि Ducati एक इटालियन ब्रांड है जो अपने क्लासिक डिज़ाइन और शानदार क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं. इनकी घड़ियां खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार की जाती है जो सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक पसंद करते हैं. Myntra आप सभी लोगों के लिए लक्ज़री और एलिगेंस का शानदार कॉम्बिनेशन लेकर आया है.

अगर आप भी स्टाइल और पॉवर दोनों चाहते हैं, तो Tommy Hilfiger और Ducati की घड़ियां आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है. एक तरफ़ Tommy की घड़ियों में मिलता है रॉयल लुक, वहीं Ducati की घड़ियों में मिलती है दमदार परफ़ॉर्मेंस और स्पोर्टी डिज़ाइन. ये सिर्फ़ टाइम नहीं दिखाती बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी रॉयल और स्टाइलिश लुक देती है.

आज ही Myntra से ये शानदार घड़ियां ऑर्डर करें और अपने आउटफिट में लगाए चार चांद



1. Tommy Hilfiger Men Blue Analogue Watch

Tommy Hilfiger की इस घड़ी में आपको स्टेनलेस स्टील डायल मिलेगा. ये खासतौर पर उन मेंस के लिए बनाई गई हैं जिन्हें अपने हर फिट के साथ फॉर्मल लुक चाहिए. इस घड़ी में लेदर स्ट्रैप है और इसके डायल में हल्का-सा गोल्डन टच भी ऐड किया गया है.

ख़ासियतें

राउंड शेप डायल

ये घड़ी वाटर रेसिस्टेंट है

इसमें पॉवर सोर्स बैटरी है

इसमें आपको 2 साल की वारंटी ही मिल जाएगी

2. Tommy Hilfiger Unisex Analogue Watch

हर किसी को लक्ज़री और एलिगेंस वॉच पसंद होती है. अब ऐसे में Tommy Hilfiger की घड़ियां आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है. इस वॉच का डिस्प्ले एनालॉग है और इसके साथ आपको एक केस भी मिलेगा. इसके डायल में ब्लू कलर का टेक्सचर है जो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है.

ख़ासियतें

इसका डायल स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है

स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप

इसका स्ट्रैप ब्रेसलेट स्टाइल है

आप टाइम को रिसेट भी कर सकते हैं

3. Tommy Hilfiger Embellished Dial & Stainless Steel Bracelet Style

जब बात हो लक्ज़री और स्टाइल की, तो Tommy Hilfiger का नाम आपकी पहली पसंद बन सकता है. इसकी ब्रेसलेट स्टाइल वॉच इसे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती है. ये घड़ी ऑफिस गोइंग महिलाओं के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है. इसका डायल आपको ग्रे कलर के रेक्टैंगयुलर शेप में मिलेगा.

ख़ासियतें

फ़ोल्डओवर स्टाइल

इसका डायल एंबलिश्ड पैटर्न में है

इसमें 2 साल की वारंटी भी शामिल है

इसकी स्ट्रैप का कलर गोल्ड टोंड में है

4. Ducati Men Dial & Leather Textured Straps Analogue Watch

Ducati की घड़ियां खासतौर पर सिर्फ मेंस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं. इस वॉच की स्ट्रैप की बात करें तो इसमें ब्लैक कलर की लेदर स्ट्रैप शामिल हैं. इसका डायल स्क्वायर शेप में है और स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है. इसका डिस्प्ले एनालॉग स्टाइल में है, जो आपके लुक को फॉर्मल टच देता है.

ख़ासियतें

ये वॉच वाटर रेसिस्टेंट है

इसमें पॉवर सोर्स बैटरी है

ये सिग्नेचर Ducati केस में आती है

आप टाइम को आसानी से रिसेट कर सकते है

5. Ducati Men Dial & Stainless Steel Bracelet Style Straps

चाहे ऑफिस मीटिंग हो या कैजुअल आउटिंग हो ये Ducati की घड़ी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है. ये घड़ी आपको ब्लू कलर में मिलेगी, साथ ही इसका ब्रेसलेट स्टाइल स्ट्रैप आपके लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है. इसके डायल की राउंड शेप है और इसकी स्ट्रैप में सिल्वर टोन भी शामिल है.

ख़ासियतें

इस घडी के टाइम और फीचर्स को आप खुद सेट कर सकते हैं

ये घड़ी क्रोनोग्राफ़ फीचर के साथ आती है

स्टॉपवॉच के लिए अलग से मिनट हैंड है

इसका स्ट्रैप स्टेनलेस स्टील से बना है

अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी में क्लासी और एलिगेंट टच ऐड करना चाहते हैं, तो आज ही Myntra से Tommy Hilfiger और Ducati की लक्ज़री घड़ियां अपने लिए ऑर्डर करें, वो भी हैवी डिस्काउंट में. ये आपको सिर्फ़ टाइम नहीं दिखाएगी, बल्कि आपके फिट को एक शानदार और यूनीक लुक भी देगी. आज ही Myntra से ये शानदार और स्टाइलिश Watches को ऑर्डर करें और अपने हर लुक में रॉयल और लक्ज़री का टच जोड़े.