Amazon Prime Day: स्टीम आयरन और गारमेंट स्टीमर पर 50% तक की बेहतरीन छूट पाएं

Discount: 49% | Price: ₹2,299.00 | M.R.P.: ₹4,499.00 | Rating: 4.4 out of 5 stars

Libra हैंडहेल्ड गारमेंट स्टीमर 25 ग्राम प्रति मिनट के शक्तिशाली भाप आउटपुट के साथ प्रोफेशनल झुर्रियां हटाने की पेशकश करता है. इसका सिरेमिक नोजल नाजुक कपड़ों की सुरक्षा करते हुए समान भाप वितरण सुनिश्चित करता है. रैपिड 30-सेकंड हीटिंग और 380 ML पानी की टंकी के साथ, यह विस्तारित स्टीमिंग सेशन प्रदान करता है. अपने डिटैचेबल 3 स्टीमिंग स्टार्स के साथ विभिन्न कपड़ों के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

रैपिड ताप टेक्नोलॉजी के साथ शक्तिशाली 1640 वॉट

समान भाप वितरण के लिए सिरेमिक नोजल

विस्तारित स्टीमिंग के लिए 380 ML पानी की टंकी

3 स्टीमिंग स्टार: लौ, मीडियम, हाई

आवश्यक सामान और 1 साल की वारंटी शामिल है

2. Rico SI2110 Perfect Care Steam Iron For Clothes 2200W

Discount: 44% | Price: ₹4,749.00 | M.R.P.: ₹8,500.00 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Rico SI2110 इष्टतम तापमान वाली जापानी तकनीक के साथ बिना जलने वाली इस्त्री सुनिश्चित करता है. इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस्त्री मोड के साथ अतिरिक्त सुरक्षा और बहुमुखी प्रतिभा के लिए एक स्थिर एड़ी आराम की सुविधा है. ऑटो शट-ऑफ फ़ंक्शन सुरक्षा बढ़ाता है, जिससे यह तापमान सेटिंग्स की आवश्यकता के बिना सभी कपड़ों के लिए आदर्श बन जाता है.

खासियतें:

तेज हीटिंग के लिए 2200 वॉट पावर

सुरक्षा के लिए स्थिर एड़ी आराम

वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस्त्री मोड

किसी तापमान सेटिंग की आवश्यकता नहीं है

2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी

3. Hamilton Beach 3-In-1 Steam Iron For Clothes With 5 Fabric Settings

Discount: 38% | Price: ₹2,499.00 | M.R.P.: ₹3,999.00 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Hamilton Beach 3-in-1 Steam Iron पारंपरिक इस्त्री, भाप इस्त्री और गारमेंट स्टीमिंग के विकल्पों के साथ बहुमुखी आउटफिट देखभाल प्रदान करता है. इसमें सहज ग्लाइडिंग और प्रभावी शिकन हटाने के लिए 19 स्टीम होल के साथ एक नॉनस्टिक सोलप्लेट की सुविधा है. अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और हल्के निर्माण के साथ यात्रा के लिए बिल्कुल सही.

खासियतें:

कुशल भाप उत्पादन के लिए 1200 वाट बिजली

19 भाप छेद के साथ नॉनस्टिक सोलप्लेट

3-इन-1 प्रक्टिकेलिटी: आयरन, स्टीम आयरन, गारमेंट स्टीमर

कॉम्पैक्ट और हल्का डिज़ाइन

सभी प्रकार के कपड़ों के लिए आदर्श

4. Hamilton Beach Professional Garment Steamer

Discount: 50% | Price: ₹3,499.00 | M.R.P.: ₹6,999.00 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Hamilton Beach Professional Garment Steamer सख्त रिंकल्स के लिए टर्बो स्टीम मोड के साथ तेजी से हीटिंग प्रदान करता है. इसकी सिरेमिक-कोटेड स्टीम प्लेट सभी कपड़ों पर समान गर्मी वितरण और सुरक्षित इस्त्री सुनिश्चित करती है. 300 मिलीलीटर की बड़ी पानी की टंकी और एर्गोनोमिक डिज़ाइन के साथ, यह आरामदायक और कुशल गारमेंट देखभाल प्रदान करता है.

खासियतें:

टर्बो स्टीम मोड के साथ 1740 वॉट पावर

समान ताप वितरण के लिए सिरेमिक-कोटेड स्टीम प्लेट

विस्तारित स्टीमिंग के लिए बड़ी 300 मिलीलीटर पानी की टंकी

आरामदायक उपयोग के लिए एर्गोनोमिक हैंडल

सभी प्रकार के फैब्रिक के लिए उपयुक्त

5. Philips Handheld Garment Steamer For Clothes With Vertical And Horizontal Steaming

Discount: 30% | Price: ₹4,199.00 | M.R.P.: ₹5,995.00 | Rating: 3.8 out of 5 stars

Philips Handheld Garment Steamer वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल विकल्पों के साथ बहुमुखी स्टीमिंग प्रदान करता है. इसकी स्मार्टफ्लो तकनीक सभी कपड़ों के लिए सुरक्षित हीटिंग सुनिश्चित करती है, जबकि इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और हल्का निर्माण इसे घरेलू उपयोग के लिए एकदम सही बनाता है.

खासियतें:

निरंतर भाप के साथ 1200 वॉट बिजली

99.9%* बैक्टीरिया को मारता है

स्मार्टफ्लो तकनीक के साथ सभी कपड़ों के लिए सुरक्षित

कॉम्पैक्ट और एर्गोनोमिक डिज़ाइन

मानसिक शांति के लिए 2 साल की वारंटी

6. Philips Steam Iron GC1905/21 – 1300-Watt, Black Non-Stick Soleplate

Discount: 34% | Price: ₹1,514.00 | M.R.P.: ₹2,295.00 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Philips GC1905/21 स्टीम आयरन सटीकता के साथ शक्ति का संयोजन करता है, जिसमें एक नॉन-स्टिक सोलप्लेट होता है जो कपड़ों पर आसानी से ग्लाइड होता है. 1300 वाट बिजली और 17 ग्राम/मिनट तक की भाप दर के साथ, यह हर स्ट्रोक के साथ प्रभावी क्रीज हटाना सुनिश्चित करता है.

खासियतें:

सहज ग्लाइडिंग के लिए नॉन-स्टिक सोलप्लेट

लगातार भाप उत्पादन के लिए शक्तिशाली 1300 वाट

निर्बाध इस्त्री सेशन के लिए 180 मिलीलीटर पानी की टंकी

लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन के लिए ड्यूरेबल डिजाइन

7. Lifelong 1250 Watt Steam Iron Press For Clothes

Discount: 54% | Price: ₹2,549.00 | M.R.P.: ₹5,499.00 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Lifelong LLGRMS901 स्टीम आयरन को इसके हल्के और कॉम्पैक्ट रूप के साथ उपयोग में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है. यात्रा के लिए आदर्श, यह जल्दी गर्म हो जाता है और निर्बाध भाप और सूखी इस्त्री विकल्प प्रदान करता है.

खासियतें:

कुशल भाप उत्पादन के लिए 1250 वाट बिजली

लंबे समय तक भाप लेने के सेशन के लिए 90 मिलीलीटर पानी की टंकी की क्षमता

आसान भंडारण और यात्रा के लिए पोर्टेबल और फ़ोल्ड करने योग्य डिज़ाइन

8. Crompton FabrimaX Plus 1250 W Steam Iron With Teflon Coating Soleplate

Discount: 46% | Price: ₹999.00 | M.R.P.: ₹1,850.00 | Rating: 4.1 out of 5 stars

Crompton FabrimaX Plus स्टीम आयरन अपने टेफ्लॉन-कोटेड सोलप्लेट और 6 फैब्रिक सेटिंग्स के साथ बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है. यह 13 ग्राम/मिनट तक भाप प्रदान करता है और लंबे समय तक इस्त्री सेशन के लिए 200 मिलीलीटर पानी की टंकी से सुसज्जित है.

खासियतें:

सहज ग्लाइडिंग के लिए टेफ्लॉन-लेपित सोलप्लेट

स्प्रे और बर्स्ट फ़ंक्शन के साथ परिवर्तनीय भाप सेटिंग्स

आसान गतिशीलता के लिए 360-डिग्री घूमने वाले कॉर्ड के साथ हल्का डिज़ाइन

9. Hiware Professional Portable Mini Travel Garment Steamer For Clothes

Discount: 69% | Price: ₹784.00 | M.R.P.: ₹2,499.00 | Rating: 4.3 out of 5 stars

Hiware का मिनी गारमेंट स्टीमर अपने कॉम्पैक्ट और हल्के डिज़ाइन के साथ यात्रियों के लिए एकदम सही है. यह जल्दी से गर्म हो जाता है और विभिन्न कपड़ों से रिंकल्स को कुशलतापूर्वक हटा देता है, जिससे यह एक आवश्यक यात्रा साथी बन जाता है.

खासियतें:

आसान पैकिंग के लिए कॉम्पैक्ट और फोल्डेबल

तीव्र तापन और लगातार भाप उत्पादन

सूखी और गीली इस्त्री दोनों विधियों के लिए उपयुक्त

10. AGARO Royal Steam Iron, 2000W, Ceramic Coated Sole Plate

Discount: 45% | Price: ₹2,199.00 | M.R.P.: ₹3,999.00 | Rating: 4.0 out of 5 stars

AGARO के रॉयल स्टीम आयरन में सिरेमिक-कोटेड सोलप्लेट है जो कपड़ों पर आसानी से फिसलने को सुनिश्चित करता है. इसमें रिंकल्स को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए कई भाप कार्यों के साथ एक शक्तिशाली 2000-वाट मोटर की सुविधा है.

खासियतें:

सहज इस्त्री के लिए सिरेमिक-लेपित सोलप्लेट

वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भाप विस्फोट के साथ परिवर्तनीय भाप सेटिंग्स

रखरखाव-मुक्त संचालन के लिए एंटी-ड्रिप और एंटी-कैल्क सुविधाएं

11. Bajaj MX-35N 2000W Steam Iron With Steam Burst

Discount: 48% | Price: ₹1,599.00 | M.R.P.: ₹3,050.00 | Rating: 4.2 out of 5 stars

Bajaj MX-35N स्टीम आयरन को इसके नॉन-स्टिक-कोटेड सोलप्लेट और शक्तिशाली स्टीम बर्स्ट फ़ंक्शन के साथ हेवी-ड्यूटी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह वैरिएबल स्टीम सेटिंग्स प्रदान करता है और मानसिक शांति के लिए 2 साल की वारंटी के साथ आता है.

खासियतें:

स्मूथ ग्लाइडिंग के लिए नॉन-स्टिक कोटेड सोलप्लेट

त्वरित हीटिंग और कुशल भाप उत्पादन के लिए 2000 वाट बिजली

परेशानी मुक्त रखरखाव के लिए एंटी-ड्रिप और एंटी-स्केल सुविधाएं

12. Tefal Eco Master Electric 1800-Watt Iron

Discount: 25% | Price: ₹1,499.00 | M.R.P.: ₹1,999.00 | Rating: 4.0 out of 5 stars

Tefal Eco Master electric आयरन एक नॉन-स्टिक सोलप्लेट से सुसज्जित है जो कुशल भाप प्रदर्शन प्रदान करते हुए 25% एनर्जी बचाता है. इसमें निरंतर इस्त्री सेशन के लिए एंटी-ड्रिप तकनीक और 200 मिलीलीटर पानी की टंकी की सुविधा है.

खासियतें:

एंटी-ड्रिप सुविधा के साथ नॉन-स्टिक सोलप्लेट

त्वरित हीटिंग और ऊर्जा-बचत प्रदर्शन के लिए 1800 वाट बिजली

24 ग्राम/मिनट तक भाप आउटपुट के साथ इको-फ्रेंडली डिज़ाइन

13. Rico 1350W Lightweight Steam Iron Press For Clothes

Discount: 29% | Price: ₹999.00 | M.R.P.: ₹1,400.00 | Rating: 5.0 out of 5 stars

Rico के स्टीम आयरन में कुशल भाप आउटपुट के लिए एक शक्तिशाली 1350-वाट मोटर है, जो हेवी-ड्यूटी इस्त्री के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. इसकी नॉन-स्टिक-कोटेड सोलप्लेट स्लीक ग्लाइडिंग और बेहतर रिंकल्स को हटाने को सुनिश्चित करती है.

खासियतें:

लगातार भाप प्रदर्शन के लिए शक्तिशाली 1350 वाट

तत्काल उपयोगिता के लिए रैपिड ताप-अप तकनीक

सहज इस्त्री के लिए नॉन-स्टिक लेपित सोलप्लेट

बेहतर गतिशीलता के लिए 360-डिग्री घूमने वाला कॉर्ड

14. PHILIPS Handheld Garment Steamer STH1010/10

Discount: 29% | Price: ₹2,699.00 | M.R.P.: ₹3,795.00 | Rating: 3.7 out of 5 stars

Compact and efficient, the Philips STH1010/10 offers quick heat-up in just 35 seconds, with continuous steam for effective wrinkle removal. Safe for all fabrics, it's a versatile addition to any household.

खासियतें:

लगातार भाप प्रदर्शन के लिए शक्तिशाली 1350 वाट

तत्काल उपयोगिता के लिए रैपिड ताप-अप तकनीक

सहज इस्त्री के लिए नॉन-स्टिक लेपित सोलप्लेट

बेहतर गतिशीलता के लिए 360-डिग्री घूमने वाला कॉर्ड

अमेज़ॅन का स्टीम आयरन और गारमेंट स्टीमर की डील हर घर की इस्त्री आवश्यकताओं के अनुरूप विविध प्रकार के विकल्प प्रदान करता है. नॉन-स्टिक सोलप्लेट और वेरिएबल स्टीम सेटिंग्स जैसी उन्नत सुविधाओं वाले शक्तिशाली स्टीम आयरन से लेकर यात्रा के लिए आदर्श कॉम्पैक्ट गारमेंट स्टीमर तक, ये उपकरण दक्षता के साथ सुविधा को जोड़ते हैं. अपनी इस्त्री रूटीन को उन्नत करने और घर पर प्रोफेशनल-क्वालिटी वाले परिणाम प्राप्त करने का यह अवसर न चूकें. अभी अमेज़ॅन पर खरीदारी करें.