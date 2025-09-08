Amazon Great Indian Festival भारत में सबसे फेमस और प्रतीक्षित ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट्स माना जाता है, ऐसे में इस साल भी कस्‍टमर्स इस सेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि सेल शुरू होने की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऑनलाइन सेल का इंतजार करने वाले लोग अभी से ही भविष्यवाणियों को लेकर उत्साहित हैं. Apple के iPhones, खासकर iPhone 14, iPhone 15 और iPhone 16, इस सेल में सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं. अगर पिछले कुछ सालों को देखें, तो इस फेस्टिव सीजन में iPhone पर जबरदस्‍त ऑफर दिए गए हैं.

अगर आप चाहते हैं कि इस साल आप किसी भी बंपर और डिस्‍काउंट वाले ऑफर को हाथ से न जाने दें, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 के लिए अपनी शॉपिंग लिस्‍ट अभी से ही तैयार कर लें. आइए इस सेल के टॉप फोन के बारे में आपको बताते हैं, जिनपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

ये हैं टॉप स्‍मार्टफोन

1. Samsung Galaxy S24 Ultra 5G AI Smartphone

अगर आप मोबाइल AI के युग में जाना चाहते हैं, तो गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा आपकी चाहत पूरी कर सकता है. गैलेक्सी अल्ट्रा का सबसे बेहतरीन रूप, जो नए टाइटेनियम एक्सटीरियर और 17.25 सेमी के फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है. यह डिज़ाइन का एक अद्भुत नमूना कहा जा सकता है.



2. Apple iPhone 15 (128 GB) - Black

एप्‍पल आईफोन के प्रति युवाओं की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में इस फोन पर आने वाले ऑफर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. आईफोन 15 आपको 5 कलर्स में मिल जाएगा.

3. OnePlus 13R

अपने स्‍मूथ टच के लिए प्रसिद्ध वनप्‍लस के फोन अब हर कोई लेना चाहता है. स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 फ्लैगशिप के साथ फ्लैगशिप पावर और भी स्मार्ट हो गई है. वनप्लस 12R की तुलना में 98% तक तेज़ AI, 30% तेज़ CPU। वनप्लस 13R गेमिंग के दौरान स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 की CPU दक्षता को अधिकतम करता है, साथ ही हीट और बिजली की खपत को कम करता है.

4. iQOO Neo 10R 5G

iQOO के फोन भी पिछले कुछ समय से चर्चा में बने हुए हैं. स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 3 प्रोसेसर के साथ आने वाला ये फोन भारत का सबसे पतला स्‍मार्टफोन है. इसमें 6400mAh बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक आपका साथ निभाती है.

5 OPPO Reno14 5G

अगर आप एलिगेंट फोन की तलाश में हैं, तो पर्ल व्हाइट कलर का ये स्‍मार्टफोन आपको जरूर ऑर्डर करना चाहिए. 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ आने वाले इस फोन को आप बिना किसी लागत वाली EMI/एक्‍स्‍ट्रा एक्सचेंज ऑफर के साथ अपना बना सकते हैं.

मजेदार बात ये है कि Amazon Great Indian Festival आपको अपने बजट में दमदार परफॉर्मेस वाले फोन लेने की छूट देते हैं. ऐसा नहीं कि आपको इनके लिए पैमेट एक बार में ही करनी है. आप इंस्‍टॉलमेंट पर भी इन फोन को अपना बना सकते हैं. अगर आप मिड रेंज स्‍मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है. यहां आपको एक्सचेंज ऑफर भी दिए जाएंगे. अब देर न करें, ऐसे मौके के लिए पहले से ही अपनी विशलिस्‍ट बना लें.