राजस्थान पंचायत चुनावों को लेकर बना राजनीतिक सस्पेंस शुक्रवार को खत्म हो जाएगा, जब 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों के लिए वोटों की गिनती होगी. इन नतीजों से ग्रामीण राजस्थान में राजनीतिक संतुलन तय होगा और जिला प्रमुखों व प्रधानों के चुनाव का रास्ता साफ होगा. मतगणना सुबह 8 बजे सभी 37 जिलों के मुख्यालयों में शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम से डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी.

कहां-कहां हुए थे चुनाव?

चुनाव 41 जिलों के 1,403 जिला परिषद वार्डों और 457 पंचायत समितियों के 8,245 पंचायत समिति वार्डों के लिए कराए गए थे. हालांकि, 20 नवंबर को होने वाली मतगणना में 37 जिलों के 1,275 जिला परिषद वार्ड और 7,543 पंचायत समिति वार्ड शामिल होंगे.

कोटा, बारां, करौली और श्री गंगानगर में, 128 जिला परिषद वार्डों और 702 पंचायत समिति वार्डों के लिए मतगणना 17 दिसंबर को अलग से होगी. इन नतीजों से जिला परिषदों और पंचायत समितियों की संरचना तय होगी और इनके चुने हुए सदस्य बाद में अपने-अपने प्रमुखों का चुनाव करेंगे.

37 जिलों में जिला प्रमुखों के चुनाव 25 नवंबर को होंगे, जबकि पंचायत समिति के सदस्य 27 नवंबर को प्रधानों का चुनाव करेंगे. बाकी चार जिलों में जिला प्रमुखों के चुनाव 22 दिसंबर को और प्रधानों के चुनाव 24 दिसंबर को होंगे.

बीजेपी-कांग्रेस ने उम्मीदवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा

मतगणना और इन पदों के लिए होने वाले चुनावों के बीच के समय ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सुरक्षित स्थानों में भेज दिया है, ताकि वे पाला न बदल लें. राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, क्योंकि जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनावों पर 'दल-बदल विरोधी कानून' लागू नहीं होता है. इस वजह से चुनावों के दौरान खरीद-फरोख्त और क्रॉस-वोटिंग की संभावना बढ़ गई है. भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों को अलग-अलग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है.

20 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार चुनाव हार जाएंगे, उन्हें इन कैंपों से बाहर कर दिया जाएगा. वहीं, जीतने वाले उम्मीदवार तब तक कड़ी निगरानी में रहेंगे, जब तक कि इन पदों के लिए चुनाव पूरे नहीं हो जाते. जिला मुख्यालयों पर वार्ड-वार वोटों की गिनती की जाएगी. जयपुर में भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मतगणना केंद्र बनाया गया है. रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों को मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए पहचान पत्र जारी करेंगे.

एक समय में एक मतगणना कक्ष में केवल एक वार्ड के वोटों की गिनती होगी. किसी विशेष वार्ड का परिणाम घोषित होने के बाद उस वार्ड से जुड़े सभी उम्मीदवारों और एजेंटों को कमरे से बाहर जाना होगा. इसके बाद अगले वार्ड के उम्मीदवारों और एजेंटों को मतगणना प्रक्रिया के लिए अंदर आने की अनुमति दी जाएगी.

झालावाड़ में मतगणना की तैयारियां शुरू

राजस्थान के झालावाड़ में पंचायतीराज चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. जिला चुनाव अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिए. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने और अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने की हिदायत दी. ‎निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र खटिक सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

बांसवाड़ा में कैसे तैयारियां?

बांसवाड़ा जिले में गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से ईवीएम और पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी. इसके साथ ही जिले की 43 जिला परिषद और 16 पंचायत समितियों के कुल 280 सदस्यों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव ने गुरुवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने पर्यवेक्षक अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मतगणना के लिए पंचायत समिति वार 16 कक्ष बनाए गए हैं. इनमें ईवीएम के लिए 111 और पोस्टल बैलेट के लिए 38 टेबल लगाई गई हैं. पूरी मतगणना प्रक्रिया के लिए कुल 579 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. मतगणना उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं की मौजूदगी में होगी. राउंडवार परिणाम पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए घोषित किए जाएंगे. मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. ईवीएम की निगरानी के लिए विशेष पुलिस गार्ड तैनात रहेंगे. परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बिना प्रवेश पत्र किसी को भी मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

भीलवाड़ा में भी कल मतगणना

भीलवाड़ा में गांव की सरकार के लिए कल मतगणना होगी. पंचायत समिति के 783 और जिला परिषद सदस्य के 111 प्रत्याशी के भाग्य फैसला होगा. भीलवाड़ा की 16 पंचायत समितियों के 288 पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए कुल 783 प्रत्याशियों ने चुनाव में मैदान में है. इनमें 363 पुरुष एवं 420 महिला प्रत्याशी ने अपना भाग्य आजमाया है. वही जिला परिषद के कुल 45 वार्डों में सदस्य पदों के लिए 111 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है. दो चरणों मे हुए चुनाव में 9 लाख 7087 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तिलक नगर में सुबह 8 बजे से शुरू होगी. भीलवाड़ा मतगणना की तैयारी पुरी कर ली गई है.

भरतपुर में 107 टीमें तैनात

पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत भरतपुर जिले में पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पदों के लिए हुए मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. निर्वाचन विभाग की ओर से कुल 107 टेबलों पर 107 टीमों की तैनाती की गई है. जिले की सात पंचायत समितियों के 887 मतदान केंद्रों की मतगणना की जाएगी. 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि मतगणना के दौरान पहले पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गिनती कराई जाएगी. पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद जिला परिषद सदस्यों की मतगणना शुरू होगी. जिले में 156 पंचायत समिति सदस्य एवं 31 जिला परिषद सदस्य पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है.

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