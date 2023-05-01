रूसी राष्ट्रपति को परोसे गए ये लजीज भारतीय व्यंजन, देखें मेन्यू कार्ड में क्या-क्या था
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार को राजकीय भोज रखा था. इस दौरान मशरूम और कश्मीरी अखरोट की चटनी से बने गुच्ची दून चेतिन, अचारी बैंगन और पीली दाल तड़का जैसे व्यंजन परोसे गए.
-
-
-
-
-
-
राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज के बाद एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बातचीत. उन्होंने खाने को लेकर सवाल पूछा जिसपर थरूर ने कहा 'बहुत बढ़िया... मेरा मतलब है, एक जमाना था जब राष्ट्रपति भवन अपने खाने के लिए जाना ही नहीं जाता था. दरअसल, यहां खाने से लोग परहेज ही करते थे. वो दिन अब बीत गए. खाना बहुत ही स्वादिष्ट था.'