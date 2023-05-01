विज्ञापन
रूसी राष्ट्रपति को परोसे गए ये लजीज भारतीय व्यंजन, देखें मेन्यू कार्ड में क्या-क्या था

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार को राजकीय भोज रखा था. इस दौरान मशरूम और कश्मीरी अखरोट की चटनी से बने गुच्ची दून चेतिन, अचारी बैंगन और पीली दाल तड़का जैसे व्यंजन परोसे गए.

  • रूसी प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित भोज में विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों को स्थान दिया गया.
  • यह राष्ट्रपति पुतिन के लिए आयोजित अंतिम कार्यक्रम था, जिसके बाद वह शुक्रवार को मॉस्को लौट गए.
  • रूसी प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित भोज में विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों को स्थान दिया गया था.
  • राष्ट्रपति के राजकीय भोज में व्लादिमीर पुतिन को दून चेतिन और अचारी बैंगन भी परोसा गया.
  • राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में बंगाली मिठाई ‘गुड़ संदेश' और दक्षिण भारतीय स्नैक ‘मुरुक्कू' सहित कई व्यंजन शामिल थे.
  • राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज के बाद एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बातचीत. उन्होंने खाने को लेकर सवाल पूछा जिसपर थरूर ने कहा 'बहुत बढ़िया... मेरा मतलब है, एक जमाना था जब राष्ट्रपति भवन अपने खाने के लिए जाना ही नहीं जाता था. दरअसल, यहां खाने से लोग परहेज ही करते थे. वो दिन अब बीत गए. खाना बहुत ही स्वादिष्ट था.'
