रूसी राष्ट्रपति को परोसे गए ये लजीज भारतीय व्यंजन, देखें मेन्यू कार्ड में क्या-क्या था

राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज के बाद एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बातचीत. उन्होंने खाने को लेकर सवाल पूछा जिसपर थरूर ने कहा 'बहुत बढ़िया... मेरा मतलब है, एक जमाना था जब राष्ट्रपति भवन अपने खाने के लिए जाना ही नहीं जाता था. दरअसल, यहां खाने से लोग परहेज ही करते थे. वो दिन अब बीत गए. खाना बहुत ही स्वादिष्ट था.'