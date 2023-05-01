विराट कोहली, शिखर धवन से लेकर रिंकू सिंह तक...भारतीय सितारों ने इस तरह से सेलिब्रेट की दीपावली

\u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 20 \u0905\u0915\u094d\u091f\u0942\u092c\u0930 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0936 \u0930\u094b\u0936\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u0926\u0940\u092a\u093e\u0935\u0932\u0940 \u0927\u0942\u092e-\u0927\u093e\u092e \u0938\u0947 \u092e\u0928\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0938\u093f\u0924\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092d\u0940 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u094b \u0926\u0940\u092a\u093e\u0935\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0936\u0941\u092d\u0915\u093e\u092e\u0928\u093e\u090f\u0902 \u0926\u0940 \u0939\u0948\u0902.