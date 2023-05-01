विज्ञापन
विराट कोहली, शिखर धवन से लेकर रिंकू सिंह तक...भारतीय सितारों ने इस तरह से सेलिब्रेट की दीपावली

सोमवार 20 अक्टूबर को देश रोशनी का त्योहार दीपावली धूम-धाम से मना रहा है. इस दौरान भारतीय क्रिकेट सितारों ने भी फैंस को दीपावरी की शुभकामनाएं दी हैं.

  • दीपावली के दिन महेंद्र सिंह धोनी.
  • पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने दीपावली के दिन अपनी इंस्टा स्टोरी पर यह तस्वीर साझा की है.
  • क्रुणाल पांड्या ने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट की दीपावली.
  • क्रुणाल पांड्या अपने बच्चों के साथ पटाखे फोड़ते नजर आए.
  • भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दीपावली के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यह फोटो फैंस के साथ साझा की है.
  • भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कुछ इस तरह से मनाई दीपावली.
  • रिंकू सिंह ने अपने परिवार के साथ यह तस्वीर फैंस के साथ दीपावली के दिन साझा की है.
  • दीपावली के दिन अपनी पत्नी के साथ पूर्व क्रिकेट सुरेश रैना.
  • यजुवेंद्र चहल ने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया रोशनी का पर्व.
  • यजुवेंद्र चहल ने अपने परिवार के साथ दीपावली बनाई.
  • युवराज सिंह ने दीपावली के मौके पर यह तस्वीर शेयर की है.
  • विराट कोहली इन दिनों भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं. दीपावली के दिन उन्होंने फैंस को शुभकामनाएं देते हुए इंस्टा स्टोरी शेयर की.
  • आईसीसी ने दीपावली के दिन भारतीय फैंस को इस अंदाज में शुभकामनाएं दीं.
  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दीपावली के दिन यह खास पोस्टर शेयर किया और फैंस को रोशनी के त्योहार की शुभकामनाएं दीं.
