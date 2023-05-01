विज्ञापन
मनमोहन को चुनाव में दी थी मात, दिल्ली में बीजेपी को किया मजबूत, अटल के 'सिपाही' की तस्वीरें

बीजेपी के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है. विजय कुमार मल्होत्रा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 30 सितंबर 2025 की सुबह उन्‍होंने अंतिम सांस ली. 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहें विजय कुमार मल्‍होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के साथ ही दिल्ली विधानसभा (2008-2013) में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं. अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्‍ण आडवाणी के भी विजय कुमार मल्होत्रा बेहद करीबी रहे.

  • विजय कुमार मल्होत्रा की दिल्‍ली की राजनीति पर कितनी पकड़ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 के आम चुनाव में मल्होत्रा बीजेपी के अकेले प्रत्याशी थे, जिन्होंने दिल्ली में जीत हासिल की थी.
  • दिल्‍ली बीजेपी के वरिष्‍ठ नेताओं में शामिल विजय कुमार मल्होत्रा को पार्टी ने 2008 में मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार बनाया था. 1999 के आम चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा ने मनमोहन सिंह को चुनाव हराया था.
  • दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा, 'प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का जीवन सादगी और जन सेवा को समर्पण की मिसाल रहा है. उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया. उनका निधन आज सुबह हुआ.
  • दिल्ली में बीजेपी के पांव मजबूत करने में विजय कुमार मल्होत्रा, केदार नाथ साहनी और मदन लाल खुराना की तिकड़ी की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है. मदन लाल खुराना दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री भी रहे.
  • विजय कुमार मल्होत्रा ​​का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में हुआ था. मल्होत्रा ​​को एक भारतीय राजनीतिज्ञ और खेल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है.
  • कुमार मल्होत्रा ​​दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष (1972-75) और दो बार दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष (1977-80, 1980-84) चुने गए थे.
  • विजय कुमार मल्होत्रा ​​के निधन से एक दिन पहले ही दिल्ली भाजपा को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर एक स्थायी कार्यालय मिला था, जिसका उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था.
  • विजय कुमार मल्होत्रा मल्होत्रा ​​दिल्ली से पांच बार सांसद और दो बार विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा थे.
  • विजय कुमार मल्होत्रा का जीवन हमेशा से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है.
  • विजय कुमार मल्होत्रा का जीवन सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण की मिसाल था. जनसंघ के दिनों से ही उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए अथक प्रयास किए.
  • विजय कुमार मल्होत्रा अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्‍ण आडवाणी के काफी भरोसमंद थे.
  • बीजेपी ने बताया कि विजय कुमार मल्होत्रा का पार्थिव शरीर सुबह लगभग आठ बजकर 45 मिनट पर उनके आधिकारिक आवास 21, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड लाया जाएगा जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे.
