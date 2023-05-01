मनमोहन को चुनाव में दी थी मात, दिल्ली में बीजेपी को किया मजबूत, अटल के 'सिपाही' की तस्वीरें
बीजेपी के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है. विजय कुमार मल्होत्रा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 30 सितंबर 2025 की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहें विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के साथ ही दिल्ली विधानसभा (2008-2013) में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं. अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के भी विजय कुमार मल्होत्रा बेहद करीबी रहे.
विजय कुमार मल्होत्रा की दिल्ली की राजनीति पर कितनी पकड़ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 के आम चुनाव में मल्होत्रा बीजेपी के अकेले प्रत्याशी थे, जिन्होंने दिल्ली में जीत हासिल की थी.
दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा, 'प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का जीवन सादगी और जन सेवा को समर्पण की मिसाल रहा है. उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया. उनका निधन आज सुबह हुआ.