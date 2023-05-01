विज्ञापन
वास्‍तु: घर की सजावट के लिए नकली फूल और पौधे लगाए या नहीं

कई लोग घर सजाने के लिए नकली फूल और पौधे घर में लगाते हैं. वास्‍तु के अनुसार इन्‍हें लगाना चाहिए या नहीं, जानें.

  • अक्‍सर लोग नकली फूलों और पौधों से घर को सजाते हैं. Pic Credit- Pexels
  • पर क्‍या वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार ऐसा करना शुभ है अथवा नहीं, जानें. Pic Credit- Pexels
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में नकली फूलों और पौधों को लगाना शुभ नहीं माना गया है. Pic Credit- Pexels
  • वास्‍तु के अनुसार, नकली फूल-पौधों पर जल्‍दी ही धूल और गंदगी जम जाती है, जिससे घर में नेगेटिव‍िटी बढ़ सकती है. Pic Credit- Pexels
  • साथ ही इससे घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ सकते हैं. Pic Credit- Pexels
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर को सजाने के लिए असली फूल-पौधों का प्रयोग करना शुभ होता है. Pic Credit- Pexels
  • असली फूलों के प्रयोग से घर में सुगंध बनी रहती है जो बहुत शुभ मानी गई है. Pic Credit- Pexels
  • घर में अगर असली पौधे या फूल लगे हैं तो इस बात का ध्‍यान रखें कि वे मुरझाए नहीं. मुरझे फूल घर में नहीं रखने चाहिए. Pic Credit- Pexels
