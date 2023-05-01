\u0915\u0908 \u0932\u094b\u0917 \u0918\u0930 \u0938\u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0928\u0915\u0932\u0940 \u092b\u0942\u0932 \u0914\u0930 \u092a\u094c\u0927\u0947 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0935\u093e\u0938\u094d\u200d\u0924\u0941 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 \u0907\u0928\u094d\u200d\u0939\u0947\u0902 \u0932\u0917\u093e\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u092f\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902.