गूगल पर 2025 में सर्च की गई टॉप 10 फिल्में

2025 में गूगल पर सर्च की गई भारत में रिलीज हुई फिल्मों में सैयारा नंबर वन पर रही है. जबकि लिस्ट में एक महंगे बजट की फ्लॉप फिल्म भी है.

  • पहले नंबर पर अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारा है.
  • दूसरे नंबर पर कन्नड़ फिल्म कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 फिल्म है, जिसमें ऋषभ शेट्टी नजर आए थे.
  • तीसरे नंबर पर सुपरस्टार रजनीकांत की कुली है, जो तमिल भाषा में बनी थी.
  • चौथे नंबर पर ऋतिक रोशन की वॉर 2 है, जिसमें जूनियर एनटीआर भी नजर आए थे.
  • पांचवे नंबर पर हर्षवर्धन राणे की सनम तेरी कसम है, जो दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
  • छठे नंबर पर मार्को है, जो मलयालम भाषा में बनीं फिल्म है.
  • सातवें नंबर पर हाउसफुल 5 है, जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है.
