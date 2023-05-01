तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे बैठीं महिला पत्रकार, देखिए

मुत्तकी गुरुवार को छह दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे थे. अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के सत्ता से हटने और तालिबान के सत्ता अपने हाथों में लेने के चार साल बाद तालिबान सरकार के किसी नेता की भारत की यह पहली हाई लेवल यात्रा है. भारत ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है.