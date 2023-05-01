विज्ञापन
विशेष लिंक

सोनम कपूर का लेटेस्ट विंटर वेडिंग मैटरनिटी लुक हुआ वायरल

सोनम कपूर एक बार फिर अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में हैं. विंटर वेडिंग सीजन में उनका लेटेस्ट मैटरनिटी लुक खूब पसंद किया जा रहा है.

Share
  • सोनम का यह आउटफिट ट्रेडिशनल होने के साथ मॉडर्न टच भी दिखाता है.
    Share
    सोनम का यह आउटफिट ट्रेडिशनल होने के साथ मॉडर्न टच भी दिखाता है.
  • विंटर के हिसाब से लेयरिंग ने लुक को और ज्यादा रॉयल बना दिया है.
    Share
    विंटर के हिसाब से लेयरिंग ने लुक को और ज्यादा रॉयल बना दिया है.
  • सॉफ्ट मेकअप और नेचुरल ग्लो ने उनके मैटरनिटी लुक को खास बना दिया है.
    Share
    सॉफ्ट मेकअप और नेचुरल ग्लो ने उनके मैटरनिटी लुक को खास बना दिया है.
  • ज्वेलरी को उन्होंने मिनिमल रखा जिससे पूरा फोकस आउटफिट पर रहा.
    Share
    ज्वेलरी को उन्होंने मिनिमल रखा जिससे पूरा फोकस आउटफिट पर रहा.
  • सोनम का यह विंटर वेडिंग मैटरनिटी लुक उन महिलाओं के लिए वेडिंग इंस्पिरेशन हो सकता है जो अभी प्रेग्नेंट हैं.
    Share
    सोनम का यह विंटर वेडिंग मैटरनिटी लुक उन महिलाओं के लिए वेडिंग इंस्पिरेशन हो सकता है जो अभी प्रेग्नेंट हैं.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com