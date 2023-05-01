सोनम कपूर का लेटेस्ट विंटर वेडिंग मैटरनिटी लुक हुआ वायरल

\u0938\u094b\u0928\u092e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092b\u0948\u0936\u0928 \u0938\u0947\u0902\u0938 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902. \u0935\u093f\u0902\u091f\u0930 \u0935\u0947\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0940\u091c\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0932\u0947\u091f\u0947\u0938\u094d\u091f \u092e\u0948\u091f\u0930\u0928\u093f\u091f\u0940 \u0932\u0941\u0915 \u0916\u0942\u092c \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948.