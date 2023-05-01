विज्ञापन
सलमान खान की 60TH बर्थडे पार्टी, बेटी सिपारा को लेकर पहुंचे अरबाज-शूरा, MS धोनी भी हुए कैमरे में कैद

सलमान खान की बर्थडे पार्टी में सितारों का तांता देखने को मिला, जिसमें अरबाज खान और शूरा खान अपने बेटी सिपारा के साथ स्पॉट हुए.

  • सलमान खान ने फैमिली के साथ अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें उनके पिता सलीम खान और मां सलमा भी शामिल होती दिखीं.
  • सलमान खान ने पैपराजी के साथ अपने बर्थडे केक काटा, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
  • क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अपनी वाइफ साक्षी धोनी और बेटी के साथ भाईजान की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए.
  • एक्टर शब्बीर आहलूवालिया अपनी पत्नी कांची कौल और बच्चों के साथ सलमान खान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे.
  • बॉलीवुड एक्टर वरुण शर्मा भी बर्थडे पार्टी का हिस्सा बनें. जहां उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए.
  • सलमान खान की बहन अर्पिता खान जहां खुद गाड़ी चलाकर बच्चों के साथ भाई की बर्थडे पार्टी में पहुंचे तो वहीं पति आयुष शर्मा अलग गाड़ी में पार्टी में पहुंचे.
  • होस्ट मनीष पॉल भी भाईजान की बर्थडे पार्टी का हिस्सा बनें, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
  • एक्ट्रेस हुमा कुरेशा, जहीर इकबाल भी सलमान खान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे. वहीं उन्होंने पैपराजी को भी पोज दिया.
  • सलमान खान की बहन अलवीरा भी अपने बच्चों के साथ भाईजान के 60वें बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने पहुंचीं.
  • करिश्मा कपूर और मनीष मल्होत्रा साथ में सलमान खान की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए.
  • अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान और बेटी सिपारा के साथ भाई सलमान खान की जन्मदिन की पार्टी में पहुंचते हुए नजर आए.
  • रितेश देशमुख तो नहीं लेकिन उनके बच्चे और पत्नी जेनिलिया डिसूजा पैपराजी के कैमरे में पार्टी में शामिल होते हुए कैद हुए.
