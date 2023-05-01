18 साल के हुए ऋतिक रोशन के बेटे, पोते हृदान के लिए राकेश रोशन ने शेयर की अनदेखी फोटो

हृदान, अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान के छोटे बेटे हैं. बता दें कि ऋतिक और सुजैन की शादी साल 2000 में हुई थी. उनके बड़े बेटे ह्रिहान का जन्म 2006 में और छोटे बेटे हृदान का जन्म 2008 में हुआ. हालांकि, यह कपल दिसंबर 2013 में अलग हो गया और नवंबर 2014 में उनका तलाक पूरा भी हो गया.