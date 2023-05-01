माता की चुनरी, माला और टीका...कामाख्या दर्शन के बाद ऐसी नजर आईं प्रियंका गांधी

कामाख्या दर्शन के बाद प्रियंका गांधी गले पर माता की चुनरी ओढ़े , माला लटकाये और माथे पर टीका लगाए नज़र आईं. इस दौरान लोकसभा सांसद गौरव गोगोई भी उनके साथ नज़र आए. pic credit- X