नम्रता शिरोड़कर ने फैमिली के साथ मनाया नया साल, दूसरी फोटो में बेटी पर प्यार लुटाते दिखेंगे महेश बाबू

एक्ट्रेस नम्रता शिरोड़कर ने फैमिली के साथ नए साल का स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है.

  • एक्ट्रेस नम्रता शिरोड़कर के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में उनकी बहन शिल्पा शिरोड़कर भी शामिल हुई थीं.
  • कुछ तस्वीरों में महेश बाबू बेटी सितारा के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और प्यार लुटा रहे हैं.
  • इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, आशीर्वाद , परिवार के साथ औ खुले दिल के साथ 2026 का वेलकम करते हुए इंतजार कर रही हूं.
  • अन्य तस्वीरों में नम्रता को अपने बच्चों गौतम और सितारा घट्टामनेनी के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है.
  • नम्रता शिरोड़कर के परिवार के अलावा तस्वीरों में शिल्पा शिरोड़कर की फैमिली भी नजर आ रही है.
