फैंस को भाया मनीषा रानी का नया लुक, आपने देखा!

मनीषा रानी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं. फैंस को उनकी ये तस्वीरें काफी पसंद आ रही हैं.

  • ट्रेडिशनल आउटफिट में मनीषा रानी ने तस्‍वीरें शेयर की हैं. manisharani002/Instagram
  • मनीषा ने गोल्डन कलर में प्लेन सिल्क साड़ी पहनी है. साथ ही मैचिंग में क्वार्टर स्लीव्स ब्लाउज वियर किया है. manisharani002/Instagram
  • मरून रंग की चूड़ियां, चैन स्टाइल नेकलेस, ओपन हेयर के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है. manisharani002/Instagram
  • मनीषा रानी इन फोटोज में मिनिमल मेकअप में दिख रही हैं. manisharani002/Instagram
  • सिंपल साड़ी में उनका ये लुक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. manisharani002/Instagram
  • उन्होंने साड़ी में इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- "अब बोल भी दो अगर प्यार हो रहा है तो?" manisharani002/Instagram
  • एक यूजर ने लिखा- "वाह मनीषा रानी जी बहुत सुंदर लग रही हैं." दूसरे यूजर ने लिखा "हाय आपकी ये सादगी." manisharani002/Instagram
  • सोशल मीडिया स्टार और एक्ट्रेस मनीषा रानी को 'बिग बॉस ओटीटी 2' से काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी. manisharani002/Instagram
  • इसके बाद एक्ट्रेस 'झलक दिखला जा 11' की विनर बनीं. हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज 'हाले दिल' से एक्टिंग डेब्यू भी किया है. manisharani002/Instagram
  • इंस्टाग्राम पर मनीषा रानी की फैन फॉलोइंग 13 मिलियन से भी ज्यादा है. manisharani002/Instagram
