विज्ञापन
विशेष लिंक

लोहड़ी पर पहनें शहनाज गिल जैसे सूट

लोहड़ी पर तैयार होने के लिए अगर आप लेटेस्‍ट सूट स्‍टाइल तलाश रही हैं तो शहनाज गिल के फैशन से आइडिया ले सकती हैं.

Share
  • लोहड़ी पर ठंड से बचने के लिए शहनाज गिल की तरह वेलवेट सूट ट्राई कर सकती हैं. shehnaazgill/Instagram
    Share
    लोहड़ी पर ठंड से बचने के लिए शहनाज गिल की तरह वेलवेट सूट ट्राई कर सकती हैं. shehnaazgill/Instagram
  • येलो कलर फेस्टिवल में चार-चांद लगाने को काफी होता है. shehnaazgill/Instagram
    Share
    येलो कलर फेस्टिवल में चार-चांद लगाने को काफी होता है. shehnaazgill/Instagram
  • लाइट शेड पहनना चाहती हैं तो शहनाज के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं. shehnaazgill/Instagram
    Share
    लाइट शेड पहनना चाहती हैं तो शहनाज के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं. shehnaazgill/Instagram
  • मल्टिशेड सूट काफी खूबसूरत लगते हैं. इन्‍हें पहनकर आप सबसे अलग दिखेंगी. shehnaazgill/Instagram
    Share
    मल्टिशेड सूट काफी खूबसूरत लगते हैं. इन्‍हें पहनकर आप सबसे अलग दिखेंगी. shehnaazgill/Instagram
  • लाइटवेट ये सूट हैवी प्‍लाजो वर्क के साथ यूनिक और मॉडर्न लुक देता है. shehnaazgill/Instagram
    Share
    लाइटवेट ये सूट हैवी प्‍लाजो वर्क के साथ यूनिक और मॉडर्न लुक देता है. shehnaazgill/Instagram
  • पीच कलर पर कढ़ाई बहुत खूबसूरत लगती है. फुल स्‍लीव्‍स ये सूट इस मौसम के लिए परफेक्‍ट है. shehnaazgill/Instagram
    Share
    पीच कलर पर कढ़ाई बहुत खूबसूरत लगती है. फुल स्‍लीव्‍स ये सूट इस मौसम के लिए परफेक्‍ट है. shehnaazgill/Instagram
  • इस तरह का वाइब्रेंट कलर का अनारकली सूट भी ट्राई कर कसती हैं. shehnaazgill/Instagram
    Share
    इस तरह का वाइब्रेंट कलर का अनारकली सूट भी ट्राई कर कसती हैं. shehnaazgill/Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com