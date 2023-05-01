विज्ञापन
लौकी का जूस पीने के फायदे

लौकी में कई विटामिन्स, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप रोज़ इसका जूस पीते हैं तो ये आपके शरीर को कई फायदे पहुंचाता है.

  • लौकी का जूस पीने से पेट को ठंडक मिलती है. ये जूस पाचन को भी सुधरता है और कब्ज़ और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है
  • लौकी के जूस में मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं.
  • लौकी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.
  • लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखती है जिससे मेन्टल हेल्थ और नींद में सुधार होता है.
