लौकी का जूस पीने के फायदे

\u0932\u094c\u0915\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928\u094d\u0938, \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0914\u0930 \u090f\u0902\u091f\u0940\u0911\u0915\u094d\u0938\u093f\u0921\u0947\u0902\u091f\u094d\u0938 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u0930\u094b\u095b \u0907\u0938\u0915\u093e \u091c\u0942\u0938 \u092a\u0940\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0924\u094b \u092f\u0947 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948.