कृति सेनन ने शेयर की बहन नूपुर सेनन की शादी की खूबसूरत तस्वीरें

\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u090f\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0943\u0924\u093f \u0938\u0947\u0928\u0928 \u0907\u0928 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u092a\u093e\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0916\u0941\u0936\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u0939\u0948\u0902. \u0915\u0943\u0924\u093f \u0928\u0947 \u0907\u0902\u0938\u094d\u091f\u093e\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092c\u0939\u0928 \u0928\u0942\u092a\u0941\u0930 \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0940 \u0916\u093e\u0938 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0902.