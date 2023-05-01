विज्ञापन
इंदिरा से प्रियंका के बेटे रेहान तक, गांधी परिवार में किसने किससे की शादी?

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई अवीवी बेग के साथ राजस्थान के रणथम्भौर में होने वाली है. रेहान की होने वाली दुल्हन जानें हैं कौन और क्या करती हैं.

  • कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और राबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई बुधवार को राजस्थान के रणथम्भौर में होगी. इसके बाद दोनों की शादी होगी.
  • रेहान की मां प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 8 फरवरी, 1997 को प्रेम विवाह किया था. माना जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा से उनकी मुलाकात 1991 में दिल्ली में एक कॉमन दोस्त के घर पर हुई थी.
  • रेहान के नाना राजीव गांधी ने 25 फरवरी 1968 को प्रेम विवाह क्या था. राजीव गांधी 1965 में कैंब्रिज में पहली बार सोनिया गांधी से मिले थे.
  • राजीव गांधी ने शुरूआत में सोनिया को यह नहीं बताया था कि वो किस परिवार से आते हैं. बाद में एक अखबार में इंदिरा गांधी की तस्वीर छपी. उसे दिखाकर राजीव ने बताया था कि वह भारत के प्रधानमंत्री के बेटे हैं.
  • रेहान के नाना राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी ने भी प्रेम विवाह किया था. उनकी शादी मॉडल मेनका से 29 सितंबर 1974 हुई थी.
  • रेहान के नाना की मां और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया. दोनों की शादी 26 मार्च 1942 को तत्कालीन इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी.
