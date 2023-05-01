भारत के 4 सबसे ज्यादा सोना पहनने वाले लोग

\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u094b\u0928\u093e \u092f\u093e\u0928\u0940 \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092c\u0939\u0941\u0924 \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0940\u0932\u093f\u090f \u0935\u094b \u0939\u0930 \u0938\u093e\u0932 \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u091c\u0942\u0932\u0930\u0940 \u0916\u0930\u0940\u0926\u0928\u093e \u0914\u0930 \u092a\u0939\u0928\u0928\u093e \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0906\u091c \u0906\u092a\u0915\u094b 4 \u0910\u0938\u0947 \u0932\u094b\u0917 \u092e\u093f\u0932\u0935\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0928\u0915\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092a\u0939\u0928\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0936\u094c\u0915 \u0905\u0932\u0917 \u0939\u0940 \u0926\u0930\u094d\u091c\u0947 \u0915\u093e \u0939\u0948, \u092f\u0947 \u0915\u093f\u0932\u094b \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094b\u0928\u093e \u092a\u0939\u0928\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.