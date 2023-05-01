विज्ञापन
तब सिंदूर, अब तिलक... पाकिस्‍तान को मैदान पर हमेशा दर्द देंगी ये तस्‍वीरें

India Pakistan Match Photo tilak varma celebrates victory without a trophy

  • तिलक वर्मा के चेहरे पर जीत की खुशी देखते ही बन रही थी. रिंकू सिंह के द्वारा जीत चौका लगाने के बाद तिलक वर्मा खुशी से उछल पड़े.
  • भारत ने तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान को फाइनल में पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता. तिलक वर्मा की बैटिंग ने इंडियन फैंस का दिल जीत लिया.
  • भारतीय टीम की जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे.
  • टीम इंडिया के लिए पाकिस्‍तान पर ये जीत क्‍या मायने रखती है, ये मैच जीतने के बाद तिलक वर्मा के रिएक्‍शन से देखा जा सकता है. जीत के बाद उनके कदम जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे.
  • तिलक वर्मा ने पूरे मैच के दौरान हिम्‍मत नहीं हारी. वह जब क्रीज पर आए, तो टीम इंडिया संकट से जूझ रही थी, लेकिन वह अंत तक क्रीज पर टिके रहे और भारत को जीत की दहलीज पर ले जाकर ही दम लिया.
  • ऑपरेशन सिंदूर के बाद, 'ऑपरेशन तिलक', ने पाकिस्‍तान की टीम को चारों खाने चित कर दिया. भारत पाकिस्‍तान के बीच हुए संघर्ष के बाद ये मैच हुआ, ऐसे में टीम प्‍लेयर्स पर काफी दबाव था. लेकिन इस दबाव में भी इंडियन प्‍लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन दिखाया.
  • बीसीसीआई एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रूपये पुरस्कार देगा. बोर्ड ने दुबई में पाकिस्तान पर एशिया कप फाइनल में जीत के बाद अपने विभिन्न सोशल मीडिया पेज पर यह घोषणा की.
  • जसप्रीत बुमराह ने हारिस रउफ को बोल्ड कर प्लेन गिराने का इशारा किया. ये बुमराह का पाकिस्‍तान का करारा जवाब था. बुमराह का ये सेलिब्रेशन सीन वायरल हो रहा है. दरअसल, रउफ पिछले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट फैन्‍स को ऐसा ही कुछ एक्‍शन कर रहे चिढ़ाया था.
  • 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 के रूप में तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 और शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी कर भारत को 5 विकेट से जीत दिला दी.
  • भारत को आखिरी ओवर में दस रन की जरूरत थी और विवादों से घिरे रहने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के हाथ में गेंद थी. तिलक ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे प्रशंसकों को जश्न में सराबोर कर दिया.
