हर रोज़ 1 सेब खाने के फायदे

सेब विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर एक फल है. इसे खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. सेब हर मौसम में आसानी से मिल जाने वाला फल है.

  • सेब में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कब्ज़ जैसी पेट से जुडी समस्याओं में राहत देता है.
  • सेब में विटामिन स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं.
  • सेब में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.
  • सेब में कैलोरी की मात्रा कम होती है जो वजन कम करने में मदद करती है.
