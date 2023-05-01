हर रोज़ 1 सेब खाने के फायदे

\u0938\u0947\u092c \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928, \u092e\u093f\u0928\u0930\u0932 \u0914\u0930 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u090f\u0915 \u092b\u0932 \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0947 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0938\u0947\u092c \u0939\u0930 \u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092b\u0932 \u0939\u0948.