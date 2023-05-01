गंभीर के कार्यकाल में भारत ने किस तरह गंवाए 8 टेस्ट और 3 श्रृंखला

ब्रिस्बेन में खराब मौसम ने भारत को संभावित हार से बचाया था. इसके बाद अश्विन ने तीसरे टेस्ट के बाद संन्यास ले लिया. चौथे टेस्ट में स्टीव स्मिथ के 140 के सहारे ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 500 का स्कोर बनाया. पदार्पण करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी के शतक के बावजूद भारत 100 से ज्यादा रन से पिछड़ गया. 340 के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल यशस्वी जायसवाल (208 गेंद पर 84 रन) थोड़ा टिके, लेकिन टीम 155 पर ढेर हो गई.