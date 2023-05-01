विज्ञापन
क्रिकेटर्स की वाइफ ने कुछ इस तरह मनाया करवा चौथ

सूर्यकुमार की पत्नी देविशा से लेकर सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका तक, क्रिकेटर्स की वाइफ ने कुछ इस तरह मनाया करवा चौथ.

  • देशभर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर कई क्रिकेटरों की पत्नियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस पर्व को मनाया और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं.
  • सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा शेट्टी ने करवा चौथ की रस्में निभाईं और चंद्रमा के दर्शन के बाद अपना व्रत तोड़ा. इसकी उन्होंने तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा कीं.
  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका चौधरी ने करवा चौथ का व्रत विधि-विधानपूर्वक मनाया.
  • तेज गेंदबाज उमेश यादव की पत्नी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर करवा चौथ की तस्वीरें लगाई हैं. उन्होंने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत पूरा किया.
  • हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा ने भी करवा चौथ की रस्में निभाईं.
  • करवा चौथ के इस पर्व ने न केवल राजनेताओं के परिवारों में, बल्कि पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण बनाया.
  • यह पर्व भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को उजागर करता है, जो प्रेम और एकता का संदेश देता है.
