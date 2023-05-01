विज्ञापन
हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको खाने चाहिए ये फूड्स

हार्ट को बिमारियों से बचाकर स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए सही खान-पान जरुरी है. ऐसे में, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए आप ये फूड्स खा सकते हैं.

  • दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना अपने आहार में ताजे फल और सब्जियां जरूर शामिल करें.
  • होल ग्रेन जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और जौ शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं.
  • ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मछली जैसे सैल्मन या टूना हफ्ते में दो बार जरूर खाएं.
  • बादाम, अखरोट और अलसी के बीज दिल की धड़कनों को सामान्य बनाए रखने में बेहद फायदेमंद हैं.
  • डार्क चॉकलेट सीमित मात्रा में खाने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और तनाव कम होता है.
  • ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल जैसे हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, ये धमनियों को साफ रखते हैं.
