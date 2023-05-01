हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको खाने चाहिए ये फूड्स

\u0939\u093e\u0930\u094d\u091f \u0915\u094b \u092c\u093f\u092e\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u093e\u0915\u0930 \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u092c\u0928\u093e\u090f \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0939\u0940 \u0916\u093e\u0928-\u092a\u093e\u0928 \u091c\u0930\u0941\u0930\u0940 \u0939\u0948. \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902, \u0939\u093e\u0930\u094d\u091f \u0915\u094b \u0939\u0947\u0932\u094d\u0926\u0940 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u092a \u092f\u0947 \u092b\u0942\u0921\u094d\u0938 \u0916\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.