जब पालतू जानवर बन गए सोशल मीडिया के सुपरस्टार: मिलिए इन ‘स्टार पेट्स' से

पैट्रॉन- यूक्रेन का बहादुर बम‑निरोधक कुत्ता. यह एक जैक रसेल टेरियर है, जो यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस में बम‑डिटेक्शन डॉग के रूप में काम करता है. उसकी खासियत उसकी तेज सूंघने की क्षमता और उसका कम वजन है, जिसकी वजह से वह भूमि‑माइन के ट्रिगर पॉइंट से ऊपर रहता है और सुरक्षित रूप से जांच कर सकता है. पैट्रॉन ने सैकड़ों विस्फोटक खोजकर अनगिनत लोगों की जान बचाई है, और इस काम के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उसे आधिकारिक सम्मान भी दिया है. उसे दौड़ना, सूंघते हुए सुराग ढूंढना, और अपने हैंडलर के पास रहना बहुत पसंद है. वह बच्चों को माइन‑सेफ्टी समझाने में भी मदद करता है और दुनिया भर में एक हीरो डॉग के रूप में पहचाना जाता है. pic credit-instagram