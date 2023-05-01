जब पालतू जानवर बन गए सोशल मीडिया के सुपरस्टार: मिलिए इन ‘स्टार पेट्स' से
सोशल मीडिया पर ये पालतू जानवर अपनी क्यूटनेस और अनोखे अंदाज़ से धूम मचा रहे हैं. लाखों फॉलोअर्स और वायरल कंटेंट के साथ ये ‘स्टार पेट्स' अब डिजिटल दुनिया के असली सुपरस्टार बन चुके हैं. ये पालतू जानवर कई बार अपने मालिकों से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर लेते हैं. ये सिर्फ साधारण पालतू नहीं, बल्कि अपने आप में छोटे‑छोटे सेलिब्रिटी हैं, जो लोगों के बीच उतनी ही चर्चा में रहते हैं जितने उनके मालिक. आइए दुनिया के फेमस कुत्तों, बिल्लियों और अन्य पालतू जानवरों पर एक नज़र डालते हैं.
-
पैट्रॉन- यूक्रेन का बहादुर बम‑निरोधक कुत्ता. यह एक जैक रसेल टेरियर है, जो यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस में बम‑डिटेक्शन डॉग के रूप में काम करता है. उसकी खासियत उसकी तेज सूंघने की क्षमता और उसका कम वजन है, जिसकी वजह से वह भूमि‑माइन के ट्रिगर पॉइंट से ऊपर रहता है और सुरक्षित रूप से जांच कर सकता है. पैट्रॉन ने सैकड़ों विस्फोटक खोजकर अनगिनत लोगों की जान बचाई है, और इस काम के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उसे आधिकारिक सम्मान भी दिया है. उसे दौड़ना, सूंघते हुए सुराग ढूंढना, और अपने हैंडलर के पास रहना बहुत पसंद है. वह बच्चों को माइन‑सेफ्टी समझाने में भी मदद करता है और दुनिया भर में एक हीरो डॉग के रूप में पहचाना जाता है. pic credit-instagram
-
बनबन- ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई का तीन‑पैर वाला रेस्क्यू डॉग है, जिसका एक पैर जंगल के फंदे में फँसकर खो गया था. लाई ने उसे पिंगतुंग शेल्टर में पहली बार देखा और तुरंत अपनाने का निर्णय लिया. बनबन की खासियत उसकी हिम्मत, सकारात्मक नज़रिया और लोगों के प्रति उसका दोस्ताना व्यवहार है. चलने‑फिरने में कठिनाई के बावजूद वह हमेशा उत्साही और सक्रिय रहता है. उसे परिवार के साथ समय बिताना, दुलार पाना और ट्रीट्स खाना बहुत पसंद है. राष्ट्रपति लाई उसे आशा और मजबूती का प्रतीक मानते हैं, और बनबन उनके परिवार का बेहद प्रिय सदस्य बन चुका है. pic credit-instagram
-
निल्स ओलाव- निल्स ओलाव एक किंग पेंगुइन है, जो नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड का सम्मानित शुभंकर और 'मेजर जनरल' की विशेष सैन्य रैंक रखने वाला दुनिया का इकलौता पेंगुइन है. वह एडिनबर्ग चिड़ियाघर में रहता है और उसकी गरिमामय चाल व शांत स्वभाव के कारण वह सबका ध्यान आकर्षित करता है. वह सैनिकों की परेड का निरीक्षण भी करता है, और हर समारोह में उसके सम्मान में विशेष रूप से तैयार कार्यक्रम किए जाते हैं. उसे मछली खाना, समूह में रहना और मानव ध्यान पसंद है. उसकी लोकप्रियता के कारण नॉर्वे और एडिनबर्ग दोनों जगह उसकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं. निल्स ओलाव को नॉर्वे और स्कॉटलैंड की दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है. pic credit- instagram
-
Nemo फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का प्यारा काला लैब्राडोर-ग्रिफ़ॉन है, जिसे 2017 में पेरिस के पास स्थित SPA शेल्टर से गोद लिया गया था उसका असली नाम Marin था, और उसकी खासियत यह है कि वह फ्रांस का आधिकारिक 'फ़र्स्ट डॉग' रहा है. नेमो मिलनसार स्वभाव का है और राष्ट्रपति भवन के बड़े‑बड़े बगीचों में घूमना उसे बहुत पसंद है. वह अक्सर मैक्रों के साथ आधिकारिक मुलाक़ातों में भी दिखाई देता है और मेहमानों से आसानी से घुल‑मिल जाता है. कैमरे के सामने भी वह बेहद सहज रहता है, और बच्चों व मेहमानों के साथ खेलना उसे अच्छा लगता है. pic credit- instagram
-
Doug the Pug अमेरिका के Nashville का एक प्रसिद्ध पग नस्ल का कुत्ता है, जिसकी मालकिन Leslie Mosier हैं. सोशल मीडिया पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वह विज्ञापनों, म्यूजिक वीडियो तथा टीवी कार्यक्रमों में दिखाई दे चुका है. उसकी अपनी मर्चेंडाइज और किताबें भी हैं, और लोग उससे मिलने के लिए विशेष कार्यक्रमों में आते हैं. आज डौग द पग केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका है. pic credit-instagram
-
Nala Cat अमेरिका की एक बहुत मशहूर बिल्ली है. उसकी मालकिन Pookie Perez हैं, जिन्होंने उसे एक पशु आश्रय से गोद लिया था. नाला के इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. उसने अपनी कैट फूड ब्रांड भी शुरू की है. वह लोगों को जानवरों को गोद लेने के लिए प्रेरित करती है. उसकी बड़ी-बड़ी प्यारी आँखें उसे और भी खास बनाती हैं. pic credit-instagram
-
ओलिविया बेंसन, पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की मशहूर स्कॉटिश फोल्ड बिल्ली है, जिसे उसके फोल्डेड कान और बेहद फोटोजेनिक चेहरे के लिए जाना जाता है. वह स्विफ्ट के कई विज्ञापनों, म्यूज़िक वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ में दिख चुकी है और उसकी सोशल मीडिया मौजूदगी ने उसे दुनिया की सबसे पहचानने योग्य बिल्लियों में शामिल कर दिया है. ओलिविया को कैमरे के सामने पोज़ देना, घर में आराम से सोना और ट्रीट्स खाना बहुत पसंद है. वह स्टाइलिश, शांत और थोड़ी शरारती मानी जाती है, और सफ़र के दौरान भी टेलर के साथ रहना उसे अच्छा लगता है. उसकी लोकप्रियता ने स्कॉटिश फोल्ड नस्ल को और भी अधिक प्रसिद्ध कर दिया है. pic credit- instagram
-
Jiffpom लॉस एंजेलिस, अमेरिका का एक पामेरियन कुत्ता है. उसके मालिक Jiff Le हैं. जिफपॉम दो गिनीज रिकॉर्ड रखता है क्योंकि वह दो पैरों पर बहुत तेज चल सकता है. वह म्यूजिक वीडियो और कई बड़े कार्यक्रमों में भी दिखाई दे चुका है. उसका टेडी-बेयर जैसा चेहरा लोगों को बहुत पसंद आता है. इसी वजह से वह आज एक बड़ा सोशल मीडिया स्टार है. pic credit- instagram
-
Hosico रूस की एक सुनहरे रंग की बिल्ली है, जो अपनी गोल आँखों और शांत स्वभाव के कारण बहुत लोकप्रिय है. उसके मालिक उसकी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं. होस्को कई ब्रांड्स के साथ काम कर चुका है. उसका स्टाइल और मासूम चेहरा उसे बाकी बिल्लियों से अलग बनाता है. लोग उसे उसकी सादगी और प्यारे अंदाज़ के लिए पसंद करते हैं. pic credit- Instagram
-
Tucker Budzyn अमेरिका का एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता है. उसकी मालकिन Linda Budzyn हैं. टकर अपने मजेदार रिएक्शन वीडियो के कारण बहुत फेमस हुआ. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों को हँसा देते हैं. वह कई विज्ञापनों में भी दिखाई दे चुका है. टकर को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह बहुत प्यारा और परिवार जैसा महसूस होता है. pic credit- instagram