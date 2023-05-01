विज्ञापन
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म से सलमान खान की अग्नि परीक्षा तक, 2026 में रिलीज होंगी ये फिल्में

साल 2026 कमर कस चुका है. सिनेमा प्रेमियों के लिए यह शानदार साल होने वाला है. बॉलीवुड के साथ ही साउथ इंडस्ट्री की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं. इस लिस्ट में शाहरुख, सलमान समेत कई बड़े कलाकारों की फिल्म भी शामिल हैं. ये फिल्में एक्शन, ड्रामा, मिथोलॉजी, हॉरर-कॉमेडी और वॉर जॉनर को कवर करती हैं. कई फिल्मों की रिलीज डेट फेस्टिवल्स जैसे संक्रांति, होली और इंडिपेंडेंस डे से भी जुड़ी हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर धमाका तय है.

  • साल की शुरुआत धमाकेदार होगी. जनवरी में सबसे पहले 'इक्कीस' रिलीज होगी, जो निर्देशक श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा है. इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी पर आधारित है. यह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म है.
  • जनवरी में 'द राजा साब' भी आएगी. प्रभास स्टारर हॉरर-कॉमेडी का निर्देशन मारुति कर रहे हैं. इसमें निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में हैं.
  • तलपती विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है. निर्देशक एच. विनोद की फिल्म में प्रभास के साथ अभिनेत्री पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं.
  • 'बॉर्डर 2' साल 1997 की क्लासिक बॉर्डर का सीक्वल है. अनुराग सिंह के निर्देशन में सनी देओल फिर से लीड रोल में हैं. साथ में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी हैं. यह 1971 की जंग पर आधारित वॉर फिल्म है. फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.
  • फरवरी में रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' रिलीज होगी. अभिराज मिनावाला निर्देशित इस क्राइम थ्रिलर में रानी फिर से शिवानी शिवाजी रॉय का रोल निभाएंगी. यह फ्रैंचाइजी का सबसे डार्क चैप्टर बताया जा रहा है.
  • मार्च में कई बड़े क्लैश होंगे. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश, कियारा आडवाणी की 'टॉक्सिक' ईद पर टकराएंगी. मार्च में क्लैश देखने को मिलेगा. हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म का फर्स्ट लुक हाल ही में सामने आया है.
  • अप्रैल में सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' आएगी. अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जिसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी हैं.
  • जून में राजनीकांत की 'जेलर 2' रिलीज होगी. नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशित इस एक्शन-कॉमेडी में विजय सेतुपति और मोहनलाल जैसे स्टार्स भी हैं.
  • अगस्त में संजय लीला भंसाली निर्देशित 'लव एंड वॉर' भी रिलीज होगी. अभिनेता रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है.
  • साल 2026 शाहरुख खान के फैंस के लिए भी खास है. अभिनेता की फिल्म 'किंग' रिलीज होगी. खास बात है कि फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी.
  • 'द राजा साब' के साथ ही प्रभास की एक अन्य मूवी 'स्पिरिट' भी रिलीज होगी. प्रभास की फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं.
