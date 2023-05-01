धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म से सलमान खान की अग्नि परीक्षा तक, 2026 में रिलीज होंगी ये फिल्में

साल की शुरुआत धमाकेदार होगी. जनवरी में सबसे पहले 'इक्कीस' रिलीज होगी, जो निर्देशक श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा है. इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी पर आधारित है. यह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म है.