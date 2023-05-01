धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म से सलमान खान की अग्नि परीक्षा तक, 2026 में रिलीज होंगी ये फिल्में
साल 2026 कमर कस चुका है. सिनेमा प्रेमियों के लिए यह शानदार साल होने वाला है. बॉलीवुड के साथ ही साउथ इंडस्ट्री की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं. इस लिस्ट में शाहरुख, सलमान समेत कई बड़े कलाकारों की फिल्म भी शामिल हैं. ये फिल्में एक्शन, ड्रामा, मिथोलॉजी, हॉरर-कॉमेडी और वॉर जॉनर को कवर करती हैं. कई फिल्मों की रिलीज डेट फेस्टिवल्स जैसे संक्रांति, होली और इंडिपेंडेंस डे से भी जुड़ी हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर धमाका तय है.
-
साल की शुरुआत धमाकेदार होगी. जनवरी में सबसे पहले 'इक्कीस' रिलीज होगी, जो निर्देशक श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा है. इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी पर आधारित है. यह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म है.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-