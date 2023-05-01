विज्ञापन
घरों में पानी, कंधों पर सामान... दिल्ली बोल रही यमुना मैया बस करो, देखें तस्‍वीरें

हर साल बारिश का मौसम दिल्‍ली के कुछ लोगों के लिए बेबसी और परेशानी बनकर सामने आता है. सालों से यह कहानी दोहराई जा रही है और इस साल भी यह सिलसिला बदस्‍तूर जारी है. दरअसल, दिल्‍ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और इसके किनारे रहने वाले लोगों के घरों में अब पानी ही पानी है. अब ऐसी तस्‍वीरें सामने आई हैं, जिनमें लोगों के घरों में पानी है और कंधों पर सामान है. कई लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं तो कुछ लोगों के लिए इस मुश्किल घड़ी में प्रार्थना करने के सिवा उम्‍मीद की कोई किरण नहीं है. इन तस्‍वीरों में खुद से पहले अपने आराध्‍य को सुरक्षित स्‍थान तक पहुंचाने की जद्दोजहद है, कुछ न कर पाने की बेबसी है और खुद को बचाने की कोशिश है. आप भी देखिए दिल्‍ली की यह तस्‍वीरें.

  • यमुना नदी में जलस्‍तर बढ़ने के कारण लोग अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हैं. लोग अपने आराध्‍यों को भी साथ में सुरक्षित स्‍थानों तक लेकर जा रहे हैं.
  • यमुना का पानी घरों में घुस गया है, लेकिन लोगों की वहां पर रहने की मजबूरी है.
  • यमुना के जलस्‍तर में बढ़ोतरी ने कई लोगों की जमीन और फसल को ही अपनी चपेट में नहीं लिया बल्कि उन्हें उनके आशियानों को भी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है.
  • यमुना किनारे रहने टैंटों और अस्‍थायी बसेरों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्‍यादा परेशानी झेलनी पड़ी है और उनके आशियानों में कमर तक पानी आ गया है.
  • लोगों को सिलेंडर और अन्‍य भारी सामानों को लेकर पानी से भरे रास्‍तों से गुजरना पड़ रहा है.
  • साथ ही यमुना किनारे घरों में रहने वाले लोगों के लिए पानी उतरने के इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है.
  • जिन लोगों के घरों में पानी नहीं घुसा है, वे भी चिंतित हैं और चाहते हैं कि यमुना का पानी और न बढ़े.
  • दिल्ली के पुराने पुल के पास मंगलवार सुबह नदी का जलस्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार करके 205.80 मीटर पर पहुंच गया.
  • दिल्‍ली में यमुना का विकराल रूप देखने को मिल रहा है. शहर के निचले इलाकों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है.
  • यमुना का जलस्‍तर बढ़ने के बाद लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित स्‍थानों पर जा रहे हैं. इस दौरान उनके सामने अपने मवेशियों को बचाने की भी चुनौती है.
  • बहुत से लोगों को बारिश के पानी में अपना सामान कंधे पर ढोकर ले जाना पड़ रहा है.
  • घरों में पानी, कंधों पर सामान... दिल्‍ली बोल रही यमुना मैया बस करो, देखें तस्‍वीरें
  • पानी में भीगते लोगों के सामने सबसे ज्‍यादा चुनौती अपने बसे बसाए सामान को बचाने की चुनौती है.
  • इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम्‍स को पानी से बचाना बड़ी चुनौती है. ऐसे में एक शख्‍स टीवी लेकर सुरक्षित स्‍थान पर पहुंचाने की कोशिश करता नजर आया.
  • लोगों के घरों में यमुना का पानी घुस गया है और लोग सामान को ऊंचे स्‍थानों पर रखकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
  • अपने घर को बनाने और उसे सजाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं. हालांकि जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाना तक मुश्किल है.
  • बहुत से लोगों के लिए पीने के लिए स्‍वच्‍छ पानी हासिल करना भी मुश्किल हो रहा है.
