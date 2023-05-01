यमुना के जलस्‍तर में बढ़ोतरी ने कई लोगों की जमीन और फसल को ही अपनी चपेट में नहीं लिया बल्कि उन्हें उनके आशियानों को भी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है.