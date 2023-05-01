घरों में पानी, कंधों पर सामान... दिल्ली बोल रही यमुना मैया बस करो, देखें तस्वीरें
हर साल बारिश का मौसम दिल्ली के कुछ लोगों के लिए बेबसी और परेशानी बनकर सामने आता है. सालों से यह कहानी दोहराई जा रही है और इस साल भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है. दरअसल, दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और इसके किनारे रहने वाले लोगों के घरों में अब पानी ही पानी है. अब ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें लोगों के घरों में पानी है और कंधों पर सामान है. कई लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं तो कुछ लोगों के लिए इस मुश्किल घड़ी में प्रार्थना करने के सिवा उम्मीद की कोई किरण नहीं है. इन तस्वीरों में खुद से पहले अपने आराध्य को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की जद्दोजहद है, कुछ न कर पाने की बेबसी है और खुद को बचाने की कोशिश है. आप भी देखिए दिल्ली की यह तस्वीरें.