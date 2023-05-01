विज्ञापन
दिल्ली में अक्षरधाम और आगरा में ताजमहल हुआ गायब! उत्तर भारत पर कोहरे की मार, देखें तस्वीरें

दिल्‍ली एनसीआर में रविवार को जो घना कोहरा छाया, वो सोमवार तक छटा नहीं है. सोमवार को आईटीओ के पुल और अक्षरधाम तक इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि मंदिर नजर ही नहीं आ रहा है. ये घना कोहरा देखने में काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन सड़क से लेकर हवाई यातायात तक के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है. सड़कों पर गाडि़यों रेंगती हुई नजर आ रही हैं, कई ट्रेनों देरी से चल रही हैं. वहीं, कई फ्लाइट्स भी डिले हैं. ये कोहरा नोएडा से लेकर आगरा तक देखने को मिल रहा है, जहां कोहरे के बीच ताजमहल कहीं गुम-सा हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्‍तर भारत के कई शहर के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि सुबह तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

  • दिल्‍ली एनसीआर में कोहरे का आलम यह है कि बलग में खड़ा शख्‍स भी नजर नहीं आ रहा है.
  • घने कोहरे के बीच हालांकि, ठंड का अहसास कुछ कम हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्‍ली एनसीआर के अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है.
  • घने कोहरे के कारण लोगों को वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है.
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार दर्ज किया गया जो ‘गंभीर' श्रेणी में आता है.
  • मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में दिल्‍ली एनसीआर में मौसम और खराब हो सकता है.
  • आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 5.3 डिग्री सेल्सियस, पालम में आठ डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 6.8 डिग्री सेल्सियस, रिज में 7.2 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
  • भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया है और सुबह तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है.
  • घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी कर दी है, 88 ट्र्रेनें अभी तक देरी से चल रही हैं.
  • दिल्‍ली में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.3 डिग्री कम है.
  • दिल्‍ली में कर्त्‍तव्‍यपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल के बीच राष्‍ट्रपति भवन भी हुआ गायब.
  • रविवार को आगरा में ताज महल देखने पहुंचे लोग, तब हैरान हो गए, जब कुछ दूरी से यह नजर ही नहीं आ रहा था. यहां घना कोहरा छाया हुआ था.
  • दिल्‍ली के अक्षरधाम के बाहर से निकलने वाले लोगों को तब बड़ी हैरानी हुई, जब मंदिर घने कोहरे में कहीं छिप गया. सिर्फ मंदिर परिसर में बनी मूर्ति धुंधली-धुधली नजर आ रही है.
