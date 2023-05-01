दिल्ली में अक्षरधाम और आगरा में ताजमहल हुआ गायब! उत्तर भारत पर कोहरे की मार, देखें तस्वीरें
दिल्ली एनसीआर में रविवार को जो घना कोहरा छाया, वो सोमवार तक छटा नहीं है. सोमवार को आईटीओ के पुल और अक्षरधाम तक इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि मंदिर नजर ही नहीं आ रहा है. ये घना कोहरा देखने में काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन सड़क से लेकर हवाई यातायात तक के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है. सड़कों पर गाडि़यों रेंगती हुई नजर आ रही हैं, कई ट्रेनों देरी से चल रही हैं. वहीं, कई फ्लाइट्स भी डिले हैं. ये कोहरा नोएडा से लेकर आगरा तक देखने को मिल रहा है, जहां कोहरे के बीच ताजमहल कहीं गुम-सा हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर भारत के कई शहर के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि सुबह तक कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 5.3 डिग्री सेल्सियस, पालम में आठ डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 6.8 डिग्री सेल्सियस, रिज में 7.2 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.