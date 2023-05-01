महा नवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, देखें ये मनमोहक तस्वीरें

\u0909\u0924\u094d\u0924\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092f\u094b\u0917\u0940 \u0906\u0926\u093f\u0924\u094d\u092f\u0928\u093e\u0925 \u0928\u0947 \u0917\u094b\u0930\u0916\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0902\u0926\u093f\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u0930\u0926\u0940\u092f \u0928\u0935\u0930\u093e\u0924\u094d\u0930\u093f \u0915\u0947 9\u0935\u0947\u0902 \u0926\u093f\u0928 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0915\u0928\u094d\u092f\u093e \u092a\u0942\u091c\u0928 \u0915\u093e \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e. \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0935\u0939 \u091b\u094b\u091f\u0940-\u091b\u094b\u091f\u0940 \u0915\u0928\u094d\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u092d\u094b\u0917 \u0932\u0917\u093e\u0924\u0947 \u0928\u091c\u0930 \u0906\u090f\u0902.