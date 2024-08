PM Modi With Paralympics Athletes: 'आपको बिल्कुल भी...', पीएम मोदी ने पैरालंपिक गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का कुछ ऐसे बढ़ाया हौसला

PM Modi Meeting WIth Paralympics Players 2024: पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन के बाद अब पेरिस पैरालंपिक 28 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रहा है जिसका समापन 8 सितंबर 2024 तक चलेगा और इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया जिसका वीडियो पीएम मोदी के एक्स पर भी शेयर किया गया है.

A delightful interaction with the Indian contingent for @Paralympics. #Cheer4Bharat https://t.co/y3MZ43PGtZ