भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई. आपके शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी है. आपकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है.

Kudos to @realmanubhaker on winning the first medal in the #ParisOlympics2024, by bringing home the bronze. You have sent a wave of euphoria across the nation with your stellar performance.

The nation swells in pride at your achievement. #Cheer4Bharat