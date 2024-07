Paris Olympic 2024: टेबल टेनिस का ड्रा आते ही बढ़ी फैंस की धड़कने, इस धाकड़ टीम से होगा सामना, ऐसा है भारतीय एथलीटों का शेड्यूल

पेरिस पेरिस ओलंपिक के लिए टेबल टेनिस इवेंट के ड्रॉ का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम को पेरिस ओलंपिक के शुरुआती दौर में चार बार के स्वर्ण पदक विजेता चीन से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. महिला टीम का सामना राउंड ऑफ 16 में रोमानिया से होगा. इसके बाद दूसरे राउंड में उसका सामना रियो 2016 की रजत पदक विजेता जर्मनी से हो सकता है.

पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी 26 जुलाई को होगी लेकिन भारत इस ओलंपिक में अपना पहला अभ्यास 25 जुलाई से ही शुरू करने जा रहा है. भारत ने पहली बार टेबल टेनिस में टीम स्पर्धाओं के लिए क्वालीफाई किया है. दूसरी ओर, चीन ने 2008 में ओलंपिक में टीम स्पर्धाओं की शुरुआत के बाद से सभी संस्करणों में पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है.

𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐜𝐬: 𝐓𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬: 𝐌𝐞𝐧'𝐬 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐫𝐚𝐰 𝐢𝐬 𝐨𝐮𝐭 𝐟𝐨𝐥𝐤𝐬



Horror draw for India as they will take on powerhouse China, who are 4-time defending Champions in the opening round.



16 teams in the fray | 5 matches in a tie…