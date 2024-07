Olympic 2024: "मैं मैच के दौरान भगवत गीता के बारे में सोच रही थी क्योंकि...", कांस्य पदक विजेता मनु भाकर ने कह दी बड़ी बात

Manu Bhakar creates history: पेरिस में जारी ओलंपिक खेलों के दूसरे दिन रविवार को शूटिंग में कांस्य पदक इतिहास रचने वाली भारतीय महिला शूटर मनु भाकर (Manu Bhakar creates history) ने कहा कि वह मैच के दौरान भगवत गीता के बारे में सोच रही थी. इसके पीछे की वजह बताते हुए भाकर ने यह भी कहा कि इस पदक का बहुत ही लंबे समय से इंतजार था. मैं इस उपलब्धि का बस जरिया भर हूं. और भारत और भी कई ज्यादा पदकों का हकदार है.जीत के बाद भाकर ने खुलासा करते हुए कहा कि मैच के दौरान मैं केवल भगवत गीता और अर्जुन के बारे में सोच रही थी क्योंकि मैच से पहले मैंने भगवग गीता पढ़ी थी. उन्होंने कहा कि सने मुझे तनाव के पलों में शांत रहने में मदद की.

Paris Olympics: टोक्यो में दिल टूटने से लेकर पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने तक, कुछ ऐसा रहा मनु भाकर का सफऱ

“You focus on your KARMA, not on the outcome.”



