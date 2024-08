गोल्ड मेडल के लिए नीरज चोपड़ा ने हार्ड ट्रेनिंग के सारे पैमाने किए पार, VIDEO में देखें उनका जुनून

Neeraj Chopra Training Video: भारत ने जरुर पेरिस ओलंपिक 2024 में अबतक 3 मेडल अपने नाम किए हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों ब्रांज मेडल हैं. भारत को अब भी अपने पहले गोल्ड और सिल्वर मेडल दरकार बनी हुई है. देश वासियों को पूरी उम्मीद है कि किसी खेल में यह कमी पूरी हो या ना हो लेकिन जैवलिन थ्रो में यह कमी जरुर पूरी हो जाएगी. क्योंकि यहां भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी नीरज चोपड़ा शिरकत करने वाले हैं. देश वासियों के भरोसे को कायम रखने के लिए नीरज भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं.

स्टार जैवलिन थ्रोअर का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह आगामी मुकाबले के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वह कहीं जिम में हैवी वेट उठा रहे हैं, तो कहीं पीठ पर रस्सी बांधकर जैवलिन थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. यही नहीं हार्ड वर्क के बाद उन्हें थककर पसीने में चूर भी देखा जा सकता है. कुल मिलाकर वह आगामी मुकाबले के लिए अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. यही वजह है कि वह जिम में खूब पसीना बहा रहे हैं.

Neeraj Chopra practicing hard!



- Everyone is waiting for 8th August to see Neeraj in action. 🇮🇳 pic.twitter.com/PHg9PzxHHL