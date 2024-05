Neeraj Chopra: चोट के कारण नीरज चोपड़ा ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 एथलेटिक्स मीट में नहीं खेलेंगे

Neeraj Chopra pulls out of Ostrava Golden Spike event with an injury: दो सप्ताह पहले ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट के कारण नीरज चोपड़ा 63वें ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 एथलेटिक्स मीट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. यह कार्यक्रम 28 मई (मंगलवार) को चेकिया में आयोजित होने वाला है. आयोजकों ने एक बयान में कहा, "दो सप्ताह पहले ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट के कारण, वह ओस्ट्रावा में थ्रो नहीं कर पाएंग." हालांकि उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा यूरोप में रहने की उम्मीद है क्योंकि वह 18 जून को तुर्कू, फ़िनलैंड में पावो नूरमी खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिएउपस्थित होंगे. नीरज पिछले साल भी मांसपेशियों में चोट के कारण इस इवेंट से हट गए थे.

नीरज की जगह यूरोपियन चैंपियन जर्मनी के जूलेन वेबर ले रहे हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते 88.37 मीटर थ्रो किया था, जो साल का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. अकुम वाडलेच ने 2023 में 81.93 मीटर के मामूली प्रयास के साथ गोल्डन स्पाइक पुरुषों का भाला फेंक खिताब जीता था. नीरज ने पिछले हफ्ते दोहा डायमंड लीग में अपने सीज़न की शुरुआत की थी. जहां वह 88.36 मीटर के अपने अंतिम थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जो वर्तमान में उनके करियर का नौवां सर्वश्रेष्ठ अंक है.

इस महीने की शुरुआत में, नीरज ने भुवनेश्वर में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भाग लिया, जहां उन्होंने 82.27 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया. तीन साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद नीरज पहली बार भारत में किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे. आखिरी बार नीरज ने मार्च 2021 में फेडरेशन कप में भारत में प्रतिस्पर्धा की थी, जहां उन्होंने 87.80 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की थी.