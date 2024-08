''आपने बहुत कुछ किया क्वीन,'' मनु भाकर के प्रदर्शन से खुश हो गए देशवासी, सोशल मीडिया पर आ रही है जबर्दस्त प्रतिक्रियाएं

Manu Bhaker performance in Paris Olympics 2024: 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जरुर पदक हासिल करने से मनु भाकर चूक गई हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में उनका सफर चमकदार रहा. वह देश के लिए व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल और मिश्रित टीम वर्ग में 2 कांस्य पदक अपने नाम करने में कामयाब रहीं. देशवासियों को पूरी उम्मीद थी कि वह 25 मीटर एयर पिस्टल में भी पदक लाएंगी. यहां उनकी शुरुआत भी काफी बेहतरीन रही, लेकिन आखिरी के पलों में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा डगमगा गया. जिसकी वजह से चौथे स्थान पर रहते हुए उन्हें अपना सफर समाप्त करना पड़ा.

मनु भाकर को जरुर अपने आखिरी मुकाबले में नाकामयाबी हाथ लगी है, लेकिन पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है. लोग उनके प्रदर्शन से काफी खुश हैं और उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@kneetsharma60 नाम की यूजर्स ने लिखा है, ''मनु ने दो कांस्य देश के नाम किए हैं. उन्होंने हार के बाद भी जीत की खुशी दी है.''

@brijshyam8 नाम के फैन ने लिखा है, ''आप पर गर्व है भारतीय चैंपियन.''

Proud of you Indian Champ 🏆



Beauty on Duty



Well done Manu Bhaker 👏

— Braj Shyam Maurya (@brijshyam8) August 3, 2024

@printf_meme नाम के शख्स ने लिखा है, ''आपने बहुत कुछ किया क्वीन.''

@Gauri2525 नाम की खेल प्रेमी ने लिखा है, ''आप पर गर्व है चैंपियन.''

Proud of you Champ 🏆



Love You Manu Bhaker ❤️



— Gauri Singh (@Gauri2525) August 3, 2024

@Shekhawat0005 ने अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, ''आप देश की असली गोल्ड हैं मनु भाकर.''

You are the real gold #ManuBhakar



— 🇮🇳वतन का रखवाला 🇮🇳 (@Shekhawat0005) August 3, 2024

बता दें मनु भाकर ने 14 साल की उम्र से शूटिंग में शिरकत करना शुरू कर दिया था. खेल के प्रति प्यार को देखते हुए उनके पिता ने भी उनका भरपूर साथ दिया.

आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मनु ने अपने पिता से पहली स्पोर्ट्स शूटिंग पिस्टल मांगी थी. उस दौरान उसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये लिए थी.

मनु के पिता का नाम राम किशन भाकर है, जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं. इसके अलावा उनकी मां का नाम सुमेधा भाकर है. वह एक हाउस वाइफ हैं.

