''दो महान लोगों की शुरूआत'', लियोनेल मेसी के साथ लामिन यमल की 17 साल पुरानी तस्वीर आई सामने

Lionel Messi poses with baby Lamine Yamal: फ्रांस के खिलाफ सेमी फाइनल मुकाबले में यादगार गोल दागने के बाद स्पेन के 16 वर्षीय युवा फुटबॉलर लामिन यमल रातोंरात स्टार बन गए हैं. चारो तरफ उनकी सराहना हो रही है. सोशल मीडिया पर उनकी लियोनेल मेसी के साथ एक काफी पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है. दरअसल, यह तस्वीर साल 2007 की है. उस दौरान मेसी फुटबॉल की दुनिया में एक बड़े नाम बन चुके थे. मेसी ने एक चैरिटी कैलेंडर फोटोशूट के लिए बार्सिलोना क्लब के कैंप नोउ ड्रेसिंग रूम में एक बच्चे के साथ तस्वीर खिंचवाई थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज के लामिन यमल ही हैं.

लामिन यमल अब काफी बड़े हो गए हैं और मैदान में धुरंधरों को टक्कर दे रहे हैं. वहीं अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की उम्र उस दौरान महज 20 साल थी. उस दौरान वह दिनों 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' बनने के लिए कड़ी जद्दोजहद कर रहे थे.

Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby in December 2007. The shooting was part of a charity calendar organized by the club's foundation and the Catalan newspaper "Diario Sport" - the money collected went to Unicef, among others. pic.twitter.com/nY4jiCydEK