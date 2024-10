गुजरात जायंट्स ने पीकेएल सीजन 11 के लिए नीरज कुमार को बनाया कप्तान, नई जर्सी की लॉन्च

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के स्वामित्व वाली गुजरात जायंट्स टीम ने पीकेएल के आगामी सीजन के लिए नीरज कुमार को टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जबकि गुमान सिंह उप-कप्तान होंगे. नीरज टीम की कप्तानी की भूमिका में नए नहीं है. वह पिछले साल पटना पाइरेट्स का नेतृत्व कर चुके हैं, और उन्हें टीम में सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. पीकेएल में उनका सफर 2019 में शुरू हुआ और अब तक उन्होंने कुल 80 मैच खेले हैं. इस शक्तिशाली डिफेंडर का नॉट आउट प्रतिशत 88.64 है और टैकल सक्सेस रेट 38% है.

नीरज ने अब तक, उन्होंने अपने करियर में 174 अंक अर्जित किए हैं और मुख्य रूप से अपनी रक्षात्मक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं. अपने पहले दो सीज़न में उन्होंने सीजन 7 में 59 और अगले में 54 अंक हासिल करते हुए बहुत सारे अंक बनाए. इस बीच, दिग्गज रेडर गुमान सिंह भी उसी साल यानी 2019 में पीकेएल में शामिल हुए और तब से उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. उन्होंने 58 गेम खेले हैं और कुल 407 अंक बनाए हैं और प्रति गेम औसतन 7 रेड पॉइंट से कम है.

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के स्वामित्व वाली गुजरात जायंट्स, जो अपने पहले पीकेएल खिताब के लिए प्रयासरत हैं, ने भी इस सीजन के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च की है. नारंगी और लाल रंग की यह डायनामिक किट जायंट्स के सेट-अप में खेल के प्रति जुनून का प्रतीक है. नई जर्सी में ऊपर की ओर तीर विकास का प्रतीक है. तीर बेहतर होने और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करते हैं. इतना ही नहीं, जर्सी का डिज़ाइन देखने में आकर्षक है और खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है. ऑरेंज और रेड रंग गुजरात जायंट्स के लिए एकदम सही मूल्य जोड़ते हैं, जो मैदान पर और बाहर दोनों जगह एक बोल्ड स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करते हैं.

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के सीबीओ संजय अडेसरा, मुख्य कोच राम मेहर सिंह और कप्तान नीरज कुमार ने नई जर्सी का अनावरण किया. इस अवसर पर कप्तान नीरज कुमार ने कहा,"पीकेएल के इस सीज़न में गुजरात जायंट्स की कप्तानी करना एक बड़ा सम्मान है. जायंट्स परिवार बहुत ही घनिष्ठ इकाई है, और हमें इस साल नई चीजें हासिल करने की उम्मीद है. कोच राम मेहर प्री-सीजन में हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन टीम ने भी हर संभव तरीके से हमारी मदद की है. हमारे पास एक संतुलित और उत्साही टीम है, और हम मैट पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं."

गुजरात जायंट्स के कोच राम मेहर सिंह ने कहा,"नीरज कुमार भारतीय कबड्डी में बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी और व्यक्तित्व हैं और मुझे यकीन है कि उनकी उपस्थिति हमारे खेल में एक और आयाम जोड़ेगी. नीरज और बाकी टीम प्री-सीजन में बहुत मेहनत कर रही है और टीम भी उन्हें कप्तान के रूप में पाकर बहुत खुश है. मुझे विश्वास है कि हम इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मैं प्रबंधन को भी हमें बहुत समर्थन देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं."

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के सीबीओ संजय अडेसरा ने कहा,"गुजरात जायंट्स और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन टीम के लिए पीकेएल का नया सीजन एक नई शुरुआत है. पहले की तरह आशावाद की भावना है और कोच राम मेहर सिंह और नीरज की अगुआई में हम एक शानदार सीजन के लिए आश्वस्त हैं. हमारे पास टीम में कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली एथलीट हैं और हमारे युवा खिलाड़ियों ने हर साल एक निश्चित स्तर की निरंतरता दिखाई है, जो आगामी सीजन में जायंट्स परिवार के लिए अच्छा संकेत है."

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के बारे में

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन विविधतापूर्ण अदाणी समूह की खेल शाखा है, जिसकी बंदरगाहों, रसद, ऊर्जा, उपयोगिता, बुनियादी ढांचे, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, हवाई अड्डे के संचालन, प्राकृतिक गैस और खाद्य प्रसंस्करण में उपस्थिति है. 2019 में गठित, अदाणी स्पोर्ट्सलाइन का एक व्यापक दर्शन है कि जमीनी स्तर पर खेल की संस्कृति को विकसित किया जाए और भारत में भविष्य के चैंपियन के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अवसर पैदा किए जाएं. राष्ट्र निर्माण के समूह के दृष्टिकोण के अनुरूप, कंपनी का लक्ष्य एक विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो खेल प्रतिभाओं का पोषण करता है, खेल अर्थव्यवस्था को गति देता है और भारत की अग्रणी खेल राष्ट्र बनने की यात्रा में एक सक्षमकर्ता की भूमिका निभाता है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)