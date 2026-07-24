Commonwealth Games 2026 Day 2 Live Updates: शानदार ओपनिंग सेरेमनी और भारत के लिए एक पक्के मेडल के बाद, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का एक्शन दूसरे दिन में प्रवेश करेगा. भारत की नजरें पैरा पावरलिफ्टिंग की मजबूत टीम के ज़रिए और मेडल जीतने पर होंगी, जबकि तैराक, जिमनास्ट और बॉक्सर भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. एक्शन की शुरुआत स्विमिंग और पैरा स्विमिंग से होगी, जिसमें श्रीहरि नटराज पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट 4 में अपना अभियान शुरू करेंगे.
हालांकि, इस दिन भारत को सबसे ज़्यादा उम्मीदें पैरा पावरलिफ्टिंग से हैं, जहां SEC आर्माडिलो में पुरुषों और महिलाओं के फ़ाइनल में कई लिफ़्टर्स मुक़ाबला करेंगे. बॉक्सिंग रिंग में जादुमणि सिंह पुरुषों की 55 किग्रा कैटेगरी में भारत की चुनौती की शुरुआत करेंगे, जहाँ SEC सेंटर में राउंड ऑफ़ 32 में उनका मुक़ाबला स्कॉटलैंड के एरन कलन से होगा.
Here are Live Updates of Day 2 of the Commonwealth Games 2026, straight from Glasgow:
CWG 2026 Live: भारत के दिन की शुरुआत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स से होगी
भारत के लिए दूसरे दिन के मुकाबलों की शुरुआत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के पुरुष टीम इवेंट में तपेश्वरनाथ दास, स्वातिश केपी, तपन मोहंती और योगेश्वर सिंह के साथ होगी.
Commonwealth Games 2026 Day 2 Live Updates: भारत का दूसरे दिन का शेड्यूल
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स
दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों का टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तापेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह.
तैराकी और पैरा तैराकी
दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों का S13 100m फ्रीस्टाइल हीट 1 - रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुदिग्ना.
दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों का S13 100m फ्रीस्टाइल हीट 1 - इमाम अली.
दोपहर 3:56 बजे - पुरुषों का 50m बैकस्ट्रोक हीट 4 - श्रीहरि नटराज.
पैरा पावरलिफ्टिंग
शाम 5:40 बजे - पुरुषों का लाइटवेट फाइनल - अशोक, परमजीत कुमार.
शाम 7:24 बजे - महिलाओं का लाइटवेट फाइनल - जसप्रीत कौर, सुमन देवी. लॉन बॉल्स
शाम 7:30 बजे - महिलाओं की पेयर्स (जोड़ी) का सेक्शनल मैच - पिंकी और रूपा रानी टिर्की बनाम थाबेलो मुवहांगो और जैकी जानसे वैन रेन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका).
रात 10:20 बजे - पुरुषों के सिंगल्स का सेक्शनल मैच - पुतुल सोनोवाल बनाम सेसिल अलेक्जेंडर (फ़ॉकलैंड आइलैंड्स).
पैरा पावरलिफ्टिंग
रात 10:40 बजे - महिलाओं का हेवीवेट फ़ाइनल - कस्तूरी राजामणि
रात 12:29 बजे - पुरुषों का हेवीवेट फ़ाइनल - सुधीर, झंडू कुमार
बॉक्सिंग
रात 11:00 बजे - पुरुषों का 55 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 - जादुमणि सिंह बनाम एरन कलन (स्कॉटलैंड).
तैराकी और पैरा तैराकी
आधी रात - पुरुषों का S13 100 मीटर फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक बुदिग्ना (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
आधी रात - पुरुषों का S13 100 मीटर फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - इमाम अली (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
रात 12:29 बजे - पुरुषों का 50 मीटर बैकस्ट्रोक सेमी-फ़ाइनल - श्रीहरि नटराज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).
Commonwealth Games 2026 Day 2 Live Updates: कई मेडल जीतने की उम्मीद
ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. सैद्धांतिक रूप से भारत आज 10 मेडल जीत सकता है, हालांकि असल में इसकी संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है. आज भारतीय खिलाड़ी कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे और दिन की शुरुआत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स से होगी.