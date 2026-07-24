आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स

दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों का टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तापेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह.

तैराकी और पैरा तैराकी

दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों का S13 100m फ्रीस्टाइल हीट 1 - रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुदिग्ना.

दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों का S13 100m फ्रीस्टाइल हीट 1 - इमाम अली.

दोपहर 3:56 बजे - पुरुषों का 50m बैकस्ट्रोक हीट 4 - श्रीहरि नटराज.

पैरा पावरलिफ्टिंग

शाम 5:40 बजे - पुरुषों का लाइटवेट फाइनल - अशोक, परमजीत कुमार.

शाम 7:24 बजे - महिलाओं का लाइटवेट फाइनल - जसप्रीत कौर, सुमन देवी. लॉन बॉल्स

शाम 7:30 बजे - महिलाओं की पेयर्स (जोड़ी) का सेक्शनल मैच - पिंकी और रूपा रानी टिर्की बनाम थाबेलो मुवहांगो और जैकी जानसे वैन रेन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका).

रात 10:20 बजे - पुरुषों के सिंगल्स का सेक्शनल मैच - पुतुल सोनोवाल बनाम सेसिल अलेक्जेंडर (फ़ॉकलैंड आइलैंड्स).

पैरा पावरलिफ्टिंग

रात 10:40 बजे - महिलाओं का हेवीवेट फ़ाइनल - कस्तूरी राजामणि

रात 12:29 बजे - पुरुषों का हेवीवेट फ़ाइनल - सुधीर, झंडू कुमार

बॉक्सिंग

रात 11:00 बजे - पुरुषों का 55 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 - जादुमणि सिंह बनाम एरन कलन (स्कॉटलैंड).

तैराकी और पैरा तैराकी

आधी रात - पुरुषों का S13 100 मीटर फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक बुदिग्ना (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

आधी रात - पुरुषों का S13 100 मीटर फ़्रीस्टाइल फ़ाइनल - इमाम अली (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).

रात 12:29 बजे - पुरुषों का 50 मीटर बैकस्ट्रोक सेमी-फ़ाइनल - श्रीहरि नटराज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).