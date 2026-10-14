उल्हासनगर रेलवे स्टेशन पर दिनदहाड़े फायरिंग, दो गोलियां मारकर युवक की हत्या

महाराष्ट्र के उल्हासनगर रेलवे स्टेशन परिसर में बुधवार को हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई. भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया.

मृतक की पहचान हरीश गजवानी के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावरों ने उस पर दो राउंड फायरिंग की. गोली लगने के बाद हरीश गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

विट्ठलवाड़ी पुलिस की विशेष टीम जांच में जुटी

यह घटना विट्ठलवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. घटनास्थल का पंचनामा किया जा रहा है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

हत्या की वजह अभी साफ नहीं

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सेंट्रल अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी हर कड़ी की जांच की जा रही है. भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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