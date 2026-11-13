16 नवंबर अजित दादा को लेकर सच सामने आएगा? YB चव्हाण सेंटर के पोस्टर ने महाराष्ट्र की राजनीति में मचाई हलचल

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. मुंबई स्थित YB चव्हाण सेंटर के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. पोस्टर सामने आने के बाद से नेताओं और राजनीतिक जानकारों के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

पोस्टर में उठाया गया बड़ा सवाल

पोस्टर में सवाल किया गया है कि आखिर वह नेता कौन है जिसने कथित तौर पर अजित दादा के एक्सीडेंट और उससे जुड़ी साजिश में शामिल लोगों को बचाने का काम किया. इसी सवाल ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है.

‘मफलर' बना चर्चा का केंद्र

पोस्टर की सबसे खास बात उसका डिजाइन है. इसमें किसी नेता का नाम या तस्वीर नहीं दी गई है लेकिन बीच में एक ‘मफलर' को प्रमुखता से दिखाया गया है. इसी वजह से राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और लोग इसके संकेतों का अर्थ निकालने में जुटे हैं.

16 नवंबर को बड़े खुलासे का दावा

पोस्टर में दावा किया गया है कि 16 नवंबर को शाम 4 बजे एक बड़ा “सियासी बम” फूटेगा. इस दावे ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है. अब सबकी निगाहें इस तारीख पर टिक गई हैं कि आखिर उस दिन क्या खुलासा होने वाला है.

बढ़ा सस्पेंस, जवाब का इंतजार

फिलहाल पोस्टर लगाने वालों की ओर से कोई अतिरिक्त जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि इस रहस्यमयी संदेश ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया सस्पेंस पैदा कर दिया है. अब राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों को भी 16 नवंबर का इंतजार है जब इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है.

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